Planificar las comidas de la semana puede ser una buena estrategia para ahorrar tiempo, aprovechar mejor los ingredientes y evitar decisiones de último momento. Para estos días de invierno, una buena opción es organizar un menú variado con preparaciones sencillas, caseras y rendidoras.

Desde el lunes 3 hasta el domingo 9 de agosto, estas siete recetas ofrecen alternativas para cada día, con carnes, verduras, legumbres y opciones más livianas.

Lunes 3: albóndigas de carne con puré de calabaza

Para comenzar la semana, una preparación clásica y reconfortante. Hay que mezclar carne picada magra con huevo, ajo, perejil y pan rallado, formar las albóndigas y cocinarlas al horno o en una sartén con salsa de tomate.

Como acompañamiento, hervir la calabaza y preparar un puré con un chorrito de leche, sal y nuez moscada.

Martes 4: tarta integral de zapallitos y queso

Una alternativa práctica para aprovechar verduras. Rehogar cebolla y zapallitos cortados en rodajas hasta que estén tiernos.

Luego, mezclarlos con huevos, queso cremoso en cubos y queso rallado. Volcar la preparación sobre una masa integral y llevar al horno hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.

Miércoles 5: arroz con pollo y verduras

Para mitad de semana, el menú propone un plato completo y rendidor. Primero hay que dorar cubos de pollo con cebolla y morrón.

Después, incorporar zanahoria rallada, arvejas y arroz. Agregar caldo caliente y cocinar a fuego bajo hasta que el líquido se absorba y el arroz quede tierno.

Jueves 6: zapallitos rellenos de carne

Cortar los zapallitos al medio, retirar parte de la pulpa y hervirlos durante unos minutos.

Para el relleno, preparar un salteado con carne picada, cebolla, tomate y la pulpa de los zapallitos. Rellenar las mitades, cubrir con queso rallado y llevar al horno hasta gratinar.

Viernes 7: omelette de espinaca y queso

Para cerrar la semana laboral, una opción rápida y sencilla. Batir huevos con sal y pimienta y sumar espinaca previamente salteada y queso cortado en cubos.

Cocinar en una sartén hasta que el huevo esté firme, doblar el omelette y servir acompañado de una ensalada de tomate y hojas verdes.

Sábado 8: cazuela de lentejas con carne

El fin de semana invita a una preparación más abundante. Rehogar cebolla, ajo, zanahoria y morrón y luego incorporar carne vacuna cortada en cubos pequeños.

Una vez dorada, sumar lentejas cocidas, tomate triturado, caldo, pimentón y laurel. Cocinar a fuego bajo hasta que los ingredientes estén tiernos y los sabores se integren.

Domingo 9: canelones de ricota y espinaca

Para terminar la semana, los canelones son una alternativa ideal para compartir. Mezclar ricota, espinaca cocida y queso rallado.

Rellenar los panqueques o las láminas de pasta y acomodarlos en una fuente con salsa de tomate. Cubrir con más queso rallado y llevar al horno hasta que estén bien gratinados.

Así, con siete recetas diferentes, es posible organizar las comidas de toda la semana y combinar preparaciones con carne, verduras, legumbres y pastas sin necesidad de recurrir a platos demasiado elaborados.