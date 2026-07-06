Sociedad > Menú completo
Qué cocinar del 6 al 12 de julio: recetas fáciles con ingredientes y paso a paso
POR REDACCIÓN
Las bajas temperaturas invitan a disfrutar de comidas calientes, nutritivas y rendidoras. Planificar el menú semanal no solo facilita la organización del hogar, sino que también ayuda a optimizar las compras y evitar improvisaciones.
A continuación, una guía completa con siete recetas sencillas para preparar entre el lunes 6 y el domingo 12 de julio.
Lunes: Pastel de calabaza y carne picada
Una versión más liviana del clásico pastel de papas, donde la calabaza aporta un sabor más dulce y una importante cantidad de fibra y vitaminas.
Ingredientes
800 gramos de calabaza.
500 gramos de carne picada magra.
1 cebolla.
1 zanahoria rallada.
30 gramos de manteca.
2 cucharadas de queso rallado.
Sal.
Pimienta.
Pimentón.
Nuez moscada.
Paso a paso
Pelar y cortar la calabaza en cubos.
Hervir hasta que esté tierna.
Escurrir y preparar un puré incorporando la manteca.
Condimentar con sal y nuez moscada.
En una sartén rehogar la cebolla picada y la zanahoria rallada.
Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie completamente de color.
Condimentar con sal, pimienta y pimentón.
Colocar la carne en una fuente para horno.
Cubrir con el puré de calabaza.
Espolvorear queso rallado.
Gratinar durante 20 minutos hasta dorar.
Martes: Merluza al horno con papas y limón
Una receta saludable, económica y muy fácil de preparar para incorporar pescado durante la semana.
Ingredientes
4 filetes de merluza.
4 papas medianas.
2 limones.
2 dientes de ajo.
Perejil fresco.
Aceite de oliva.
Sal.
Pimienta.
Paso a paso
Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.
Hervirlas durante 10 minutos.
Distribuirlas en una fuente para horno.
Colocar encima los filetes de merluza.
Picar el ajo y el perejil.
Mezclar con aceite de oliva y jugo de limón.
Verter la preparación sobre el pescado.
Salpimentar.
Cocinar durante 25 minutos en horno precalentado a 200 grados.
Miércoles: Risotto de champiñones
Un plato cremoso y reconfortante, ideal para una noche de invierno.
Ingredientes
300 gramos de arroz arborio.
250 gramos de champiñones.
1 cebolla.
1 litro de caldo caliente.
80 gramos de queso rallado.
30 gramos de manteca.
Aceite de oliva.
Pimienta.
Paso a paso
Picar la cebolla y rehogarla con aceite de oliva.
Agregar los champiñones laminados.
Cocinar unos minutos.
Incorporar el arroz y mezclar.
Añadir el caldo caliente de a un cucharón por vez.
Revolver constantemente hasta que el líquido sea absorbido.
Repetir el procedimiento hasta completar la cocción.
Agregar la manteca y el queso rallado.
Mezclar hasta obtener una textura cremosa.
Servir inmediatamente.
Jueves: Albóndigas de pollo en salsa de tomate
Una comida rendidora que puede acompañarse con arroz, puré o pastas.
Ingredientes
600 gramos de pollo picado.
1 huevo.
2 cucharadas de pan rallado.
500 mililitros de salsa de tomate.
1 cebolla.
Orégano.
Sal.
Pimienta.
Paso a paso
Mezclar el pollo con el huevo.
Incorporar el pan rallado.
Condimentar con sal, pimienta y orégano.
Formar albóndigas del mismo tamaño.
Dorarlas en una sartén.
Agregar la salsa de tomate.
Cocinar tapadas durante 20 minutos.
Servir con la guarnición elegida.
Viernes: Tarta integral de espinaca y ricota
Una alternativa completa para incorporar verduras.
Ingredientes
2 tapas de masa integral.
500 gramos de espinaca.
400 gramos de ricota.
2 huevos.
100 gramos de queso rallado.
Nuez moscada.
Sal.
Pimienta.
Paso a paso
Cocinar la espinaca.
Escurrir muy bien para retirar toda el agua.
Mezclar con la ricota.
Incorporar los huevos.
Agregar queso rallado.
Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
Colocar una tapa de masa en una tartera.
Distribuir el relleno.
Cubrir con la otra tapa.
Llevar al horno durante 40 minutos.
Sábado: Cazuela de pollo con verduras
Ideal para combatir las bajas temperaturas.
Ingredientes
600 gramos de pollo en trozos.
2 zanahorias.
2 papas.
1 cebolla.
1 puerro.
1 litro de caldo.
Pimentón.
Laurel.
Sal.
Pimienta.
Paso a paso
Dorar los trozos de pollo.
Incorporar la cebolla y el puerro picados.
Agregar las zanahorias y papas cortadas.
Cubrir con el caldo.
Condimentar con sal, pimienta, pimentón y hojas de laurel.
Cocinar entre 40 y 50 minutos hasta que las verduras estén tiernas.
Servir bien caliente.
Domingo: Bondiola de cerdo al horno con batatas
Una propuesta ideal para compartir en familia.
Ingredientes
1,5 kilos de bondiola de cerdo.
1 kilo de batatas.
2 cebollas.
Mostaza.
Romero.
Ajo.
Aceite de oliva.
Sal.
Pimienta.
Paso a paso
Mezclar mostaza con ajo picado y romero.
Untar toda la bondiola.
Dejar reposar durante 30 minutos.
Pelar y cortar las batatas.
Cortar las cebollas en gajos.
Colocar todo en una fuente para horno.
Agregar un chorro de aceite de oliva.
Cocinar durante una hora y media.
En los últimos 15 minutos aumentar la temperatura del horno para lograr una costra dorada y crocante.
Servir acompañado por las batatas asadas y las cebollas caramelizadas.
Con estas siete propuestas es posible organizar todas las comidas de la semana con recetas caseras, fáciles de preparar y pensadas para disfrutar del invierno con platos calientes, nutritivos y llenos de sabor.