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Qué cocinar del 6 al 12 de julio: recetas fáciles con ingredientes y paso a paso

Con la llegada del invierno, organizar las comidas permite ahorrar tiempo, aprovechar mejor los ingredientes y mantener una alimentación variada.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Qué cocinar esta semana: menú con recetas saludables del lunes 6 al domingo 12 de julio, día por día (Foto: Freepik).

Las bajas temperaturas invitan a disfrutar de comidas calientes, nutritivas y rendidoras. Planificar el menú semanal no solo facilita la organización del hogar, sino que también ayuda a optimizar las compras y evitar improvisaciones.

A continuación, una guía completa con siete recetas sencillas para preparar entre el lunes 6 y el domingo 12 de julio.

Lunes: Pastel de calabaza y carne picada

Una versión más liviana del clásico pastel de papas, donde la calabaza aporta un sabor más dulce y una importante cantidad de fibra y vitaminas.

Ingredientes

  • 800 gramos de calabaza.

  • 500 gramos de carne picada magra.

  • 1 cebolla.

  • 1 zanahoria rallada.

  • 30 gramos de manteca.

  • 2 cucharadas de queso rallado.

  • Sal.

  • Pimienta.

  • Pimentón.

  • Nuez moscada.

Paso a paso

  1. Pelar y cortar la calabaza en cubos.

  2. Hervir hasta que esté tierna.

  3. Escurrir y preparar un puré incorporando la manteca.

  4. Condimentar con sal y nuez moscada.

  5. En una sartén rehogar la cebolla picada y la zanahoria rallada.

  6. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie completamente de color.

  7. Condimentar con sal, pimienta y pimentón.

  8. Colocar la carne en una fuente para horno.

  9. Cubrir con el puré de calabaza.

  10. Espolvorear queso rallado.

  11. Gratinar durante 20 minutos hasta dorar.

Martes: Merluza al horno con papas y limón

Una receta saludable, económica y muy fácil de preparar para incorporar pescado durante la semana.

Ingredientes

  • 4 filetes de merluza.

  • 4 papas medianas.

  • 2 limones.

  • 2 dientes de ajo.

  • Perejil fresco.

  • Aceite de oliva.

  • Sal.

  • Pimienta.

Paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.

  2. Hervirlas durante 10 minutos.

  3. Distribuirlas en una fuente para horno.

  4. Colocar encima los filetes de merluza.

  5. Picar el ajo y el perejil.

  6. Mezclar con aceite de oliva y jugo de limón.

  7. Verter la preparación sobre el pescado.

  8. Salpimentar.

  9. Cocinar durante 25 minutos en horno precalentado a 200 grados.

Miércoles: Risotto de champiñones

Un plato cremoso y reconfortante, ideal para una noche de invierno.

Ingredientes

  • 300 gramos de arroz arborio.

  • 250 gramos de champiñones.

  • 1 cebolla.

  • 1 litro de caldo caliente.

  • 80 gramos de queso rallado.

  • 30 gramos de manteca.

  • Aceite de oliva.

  • Pimienta.

Paso a paso

  1. Picar la cebolla y rehogarla con aceite de oliva.

  2. Agregar los champiñones laminados.

  3. Cocinar unos minutos.

  4. Incorporar el arroz y mezclar.

  5. Añadir el caldo caliente de a un cucharón por vez.

  6. Revolver constantemente hasta que el líquido sea absorbido.

  7. Repetir el procedimiento hasta completar la cocción.

  8. Agregar la manteca y el queso rallado.

  9. Mezclar hasta obtener una textura cremosa.

  10. Servir inmediatamente.

Jueves: Albóndigas de pollo en salsa de tomate

Una comida rendidora que puede acompañarse con arroz, puré o pastas.

Ingredientes

  • 600 gramos de pollo picado.

  • 1 huevo.

  • 2 cucharadas de pan rallado.

  • 500 mililitros de salsa de tomate.

  • 1 cebolla.

  • Orégano.

  • Sal.

  • Pimienta.

Paso a paso

  1. Mezclar el pollo con el huevo.

  2. Incorporar el pan rallado.

  3. Condimentar con sal, pimienta y orégano.

  4. Formar albóndigas del mismo tamaño.

  5. Dorarlas en una sartén.

  6. Agregar la salsa de tomate.

  7. Cocinar tapadas durante 20 minutos.

  8. Servir con la guarnición elegida.

Viernes: Tarta integral de espinaca y ricota

Una alternativa completa para incorporar verduras.

Ingredientes

  • 2 tapas de masa integral.

  • 500 gramos de espinaca.

  • 400 gramos de ricota.

  • 2 huevos.

  • 100 gramos de queso rallado.

  • Nuez moscada.

  • Sal.

  • Pimienta.

Paso a paso

  1. Cocinar la espinaca.

  2. Escurrir muy bien para retirar toda el agua.

  3. Mezclar con la ricota.

  4. Incorporar los huevos.

  5. Agregar queso rallado.

  6. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

  7. Colocar una tapa de masa en una tartera.

  8. Distribuir el relleno.

  9. Cubrir con la otra tapa.

  10. Llevar al horno durante 40 minutos.

Sábado: Cazuela de pollo con verduras

Ideal para combatir las bajas temperaturas.

Ingredientes

  • 600 gramos de pollo en trozos.

  • 2 zanahorias.

  • 2 papas.

  • 1 cebolla.

  • 1 puerro.

  • 1 litro de caldo.

  • Pimentón.

  • Laurel.

  • Sal.

  • Pimienta.

Paso a paso

  1. Dorar los trozos de pollo.

  2. Incorporar la cebolla y el puerro picados.

  3. Agregar las zanahorias y papas cortadas.

  4. Cubrir con el caldo.

  5. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y hojas de laurel.

  6. Cocinar entre 40 y 50 minutos hasta que las verduras estén tiernas.

  7. Servir bien caliente.

Domingo: Bondiola de cerdo al horno con batatas

Una propuesta ideal para compartir en familia.

Ingredientes

  • 1,5 kilos de bondiola de cerdo.

  • 1 kilo de batatas.

  • 2 cebollas.

  • Mostaza.

  • Romero.

  • Ajo.

  • Aceite de oliva.

  • Sal.

  • Pimienta.

Paso a paso

  1. Mezclar mostaza con ajo picado y romero.

  2. Untar toda la bondiola.

  3. Dejar reposar durante 30 minutos.

  4. Pelar y cortar las batatas.

  5. Cortar las cebollas en gajos.

  6. Colocar todo en una fuente para horno.

  7. Agregar un chorro de aceite de oliva.

  8. Cocinar durante una hora y media.

  9. En los últimos 15 minutos aumentar la temperatura del horno para lograr una costra dorada y crocante.

  10. Servir acompañado por las batatas asadas y las cebollas caramelizadas.

Con estas siete propuestas es posible organizar todas las comidas de la semana con recetas caseras, fáciles de preparar y pensadas para disfrutar del invierno con platos calientes, nutritivos y llenos de sabor.

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