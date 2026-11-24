En los tres días del CyberMonday 2026, las compras online de alimentos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal ganaron terreno. Según un relevamiento de NielsenIQ, las ventas por internet de productos de consumo masivo crecieron un 50% en unidades frente a la edición anterior. En electrodomésticos y tecnología, el volumen vendido cayó un 20%.

La medición abarcó del 2 al 4 de noviembre y también mostró una diferencia en los ingresos. La facturación online de consumo masivo subió un 61%, mientras que la de tecnología y electrodomésticos apenas avanzó un 1%. Ambas variaciones se expresan en pesos corrientes.

Qué sumaron los compradores al changuito digital

Los panificados encabezaron las subas online en cantidad, con un 106% más de unidades que en 2025. También crecieron las galletitas (86%), los insecticidas (75%), los snacks (70%) y las pastas (62%). La medición de este canal incluyó supermercados, farmacias y comercios que venden exclusivamente por internet.

Por rubro, los productos de almacén aumentaron un 71% en unidades. Los lácteos y congelados avanzaron un 50% y los artículos de limpieza, un 43%. El repunte digital fue más marcado que el de los supermercados cuando se sumaron las compras en el local y por internet, que en conjunto vendieron un 4% más de unidades.

En ese balance de los supermercados, las galletitas fueron el producto más vendido y representaron el 11% de las unidades. Las leches aportaron un 6%, seguidas por los jugos y las cervezas, con un 5% cada uno.

Los celulares lideraron un rubro que vendió menos

Dentro de tecnología y electrodomésticos, los celulares concentraron el 14% de las unidades y el 18% de la facturación. Los televisores quedaron segundos en volumen, con el 11%, y los aires acondicionados representaron el 10% de los artículos vendidos y el 17% de los ingresos del segmento.

Los comercios especializados siguieron al frente de las ventas del rubro, aunque su participación bajó del 62% al 57% de las unidades. Las tiendas que operan solo por internet pasaron del 22% al 25% y los supermercados e hipermercados, del 10% al 12%. Esas proporciones muestran cómo se repartieron las ventas dentro de un segmento que se achicó.

Se facturaron más pesos y cayó el valor real de las ventas

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento, informó que las empresas participantes facturaron $682.185 millones. En los tres días se concretaron casi 6,5 millones de órdenes de compra, se vendieron más de 14,6 millones de productos y el ticket promedio fue de $105.039.

La facturación total quedó un 6,7% por encima de la edición anterior en pesos. Al descontar la inflación interanual de octubre, que el INDEC ubicó en 33,1%, el monto cayó cerca de un 20% en términos reales. El balance general abarca todos los rubros del evento, mientras que la suba del 50% corresponde a las unidades de consumo masivo vendidas por internet en el relevamiento de NielsenIQ.