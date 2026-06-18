Qué cuadras estarán cortadas este jueves 18 de junio en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que el tránsito permanecerá interrumpido en calle Aberastain, en el tramo comprendido entre avenida Libertador General San Martín y calle Laprida, desde el 18 hasta el 22 de junio inclusive. La medida responde a trabajos de repavimentación que se ejecutan en el marco del Plan 50 Cuadras, una de las intervenciones urbanas más importantes previstas para el microcentro sanjuanino.

Desde el municipio indicaron que las calles Jujuy y Caseros permanecerán habilitadas como vías alternativas para la circulación vehicular, por lo que recomendaron a conductores y peatones planificar sus recorridos con anticipación. Asimismo, solicitaron a los ciudadanos circular con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y cumplir con las normas de seguridad vial mientras duren las tareas.

Las obras forman parte del Plan 50 Cuadras, una iniciativa destinada a transformar y modernizar el corazón de la Capital sanjuanina mediante la renovación de 87.500 metros cuadrados de calzada. El proyecto es financiado íntegramente por el Gobierno de San Juan y contempla una planificación orientada a reducir al máximo las molestias para vecinos, comerciantes e instituciones ubicadas en el área intervenida.

Desde la comuna señalaron que los cortes y desvíos de tránsito serán comunicados de manera permanente a través de los canales oficiales, las redes sociales del municipio y la aplicación ECO, con el objetivo de mantener informada a la comunidad sobre el avance de los trabajos. Además, quienes deseen consultar en tiempo real el estado de las obras, restricciones vehiculares y calles afectadas pueden acceder a la plataforma oficial habilitada por el municipio: https://cortesdecalles.sanjuan.gob.ar/cortes/publico.php

Con esta nueva etapa de trabajos, el municipio continúa avanzando con un plan que busca mejorar la infraestructura vial, optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por el microcentro sanjuanino.