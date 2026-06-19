La crisis desatada en Luzu TV tras la difusión de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue sumando consecuencias. Luego de la salida de Florencia Peña y la cancelación de El Show del Verano, se conoció que Marley también decidió apartarse del proyecto que compartía con la actriz en la versión streaming del ciclo.

La determinación se conoció mientras el conductor permanece en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas. Según trascendió, Florencia Peña tenía previsto viajar próximamente para sumarse al equipo en territorio norteamericano, pero esos planes quedaron completamente descartados tras el escándalo que sacudió al canal liderado por Nicolás Occhiato.

En declaraciones reproducidas por LAM, Juan Otero, hijo de la actriz, reconoció que desconoce cómo continuará el programa tras los cambios implementados. Además, explicó que Marley ya no estaba participando activamente del ciclo desde el estudio y que su presencia se limitaba a intervenciones desde Estados Unidos.

La confirmación más contundente llegó de la mano de la panelista Juli Argenta, quien reveló que Florencia Peña mantuvo una conversación directa con Marley. Según relató, tanto el conductor como el productor del programa coincidieron en dar un paso al costado frente a la situación generada por la difusión de la información errónea.

Las repercusiones también alcanzaron el plano personal. Juan Otero contó que tenía previsto viajar al Mundial junto a su madre, pero que el proyecto familiar fue cancelado como consecuencia de la crisis. De esta manera, el episodio que comenzó con una fake news terminó provocando la caída del programa, la salida de sus principales figuras y la modificación de planes laborales y personales vinculados al ciclo.