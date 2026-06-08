Aunque la nueva Ley de Transporte de San Juan debía entrar en vigencia en abril, su aplicación sigue demorada por un problema técnico vinculado al funcionamiento del futuro Registro Provincial de Transporte (Reprotran), la herramienta central de la norma. Según explicó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, a DIARIO HUARPE el objetivo es que todo el sistema funcione de manera digital, tanto para los choferes como para los vehículos.

"La demora se debe a que queremos que el registro de autos y choferes sea digital. Con los choferes ya podemos cruzar online con Emicar si tienen registro habilitado y profesional, pero en los autos todavía no logramos que la Superintendencia de Seguros nos dé la misma posibilidad para chequear online los seguros habilitantes", señaló el funcionario. Mientras esperan una respuesta del organismo nacional, la Provincia analiza una alternativa para evitar que la implementación continúe postergándose.

Ante esa situación, Molina confirmó que existe una opción para poner en marcha el sistema aun sin la validación digital de los seguros. "Si seguimos sin novedades de la Superintendencia, activaremos un plan B para que quienes se anoten en el registro digital presenten el seguro habilitante de manera analógica, en papel", indicó.

El Reprotran es el corazón de la nueva legislación. Se trata de un padrón obligatorio donde deberán registrarse taxis, remises, transporte escolar, colectivos, transporte accesible y vehículos de carga.

La herramienta busca generar un sistema unificado que permita conocer quiénes prestan servicios, con qué unidades operan y bajo qué condiciones lo hacen. Además, será la base para la fiscalización y el control de plataformas digitales de transporte, que deberán cumplir requisitos específicos vinculados a geolocalización, documentación y supervisión estatal.

La ley también introduce cambios estructurales para el sector. Entre ellos, elimina el sistema de licencias transferibles que durante décadas funcionó en actividades como el servicio de taxis y lo reemplaza por un Certificado de Registración personal e intransferible.

Asimismo, fija límites a la concentración de mercado y otorga herramientas para impulsar nuevas tecnologías, incluyendo la incorporación de vehículos híbridos y eléctricos.

Mientras se resuelve el último escollo técnico vinculado a los seguros, la Provincia mantiene en pausa la puesta en marcha definitiva de una norma que promete transformar el funcionamiento del transporte público y privado en San Juan.Por qué aún no entra en vigencia la nueva Ley de Transporte