El encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde está programado para las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Antes del inicio y durante el desarrollo del partido, la FIFA monitoreará permanentemente las condiciones meteorológicas para determinar si existen garantías suficientes para disputar el compromiso.

En caso de registrarse actividad eléctrica dentro del perímetro establecido, FIFA tiene un protocolo que será aplicado de manera automática, priorizando la seguridad de todos los presentes antes que la continuidad del espectáculo deportivo.

Qué dice el protocolo FIFA si hay actividad eléctrica durante un partido

Las condiciones climáticas pueden convertirse en un factor determinante durante el Mundial 2026. Por ese motivo, la FIFA estableció un protocolo específico para actuar ante la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones de un estadio, una medida que prioriza la seguridad de jugadores, árbitros, trabajadores y espectadores.

El reglamento establece que, si se detecta la caída de un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el partido debe ser suspendido de manera inmediata por un período mínimo de 30 minutos.

La situación ya tuvo un antecedente en esta Copa del Mundo. Durante el encuentro entre Francia e Irak por la fase de grupos, el juego permaneció detenido durante casi una hora debido a una tormenta eléctrica, hasta que las autoridades consideraron que existían las condiciones para reanudar el compromiso.

Cómo actúa la FIFA paso a paso

Cuando el árbitro principal recibe la notificación de actividad eléctrica cercana al estadio, se pone en marcha un protocolo de seguridad con distintas etapas.

En primer lugar, el encuentro se suspende de inmediato y los futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y demás integrantes del operativo abandonan el campo de juego para resguardarse en la zona de vestuarios.

Al mismo tiempo, los espectadores reciben instrucciones a través de las pantallas gigantes y del sistema de audio del estadio para dejar sus asientos y trasladarse a los sectores interiores del recinto, donde permanecen protegidos de la tormenta.

Una vez completada la evacuación preventiva, comienza un conteo obligatorio de 30 minutos desde la última descarga eléctrica registrada dentro del radio de riesgo. Si durante ese período vuelve a detectarse un rayo, el cronómetro se reinicia y el plazo comienza nuevamente.