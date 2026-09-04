La advertencia del presbítero Gustavo Vaca sobre la necesidad de proteger la cuenca de Huachi encontró coincidencias entre referentes políticos de distintos espacios de Jáchal. Dirigentes del Partido Justicialista, el Bloquismo, La Libertad Avanza y la UCR coincidieron en la importancia de preservar el área por su vínculo con el abastecimiento de agua del departamento.

El pronunciamiento del administrador parroquial del Santuario San José y de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes se conoció en medio del debate por la consulta pública ambiental para la etapa de exploración del proyecto Nuevo Panacán. “Huachi no es un yacimiento minero. Es la vida de Jáchal”, advirtió Vaca.

El exintendente Jorge Barifusa, referente del PJ, vinculó la postura del sacerdote con las decisiones tomadas durante su gestión. Recordó que entonces se sancionó una ordenanza para impedir la exploración y explotación en la zona del acuífero.

“Cuando fui intendente sancionamos la ordenanza donde prohibíamos cualquier tipo de exploración y explotación en la zona del acuífero”, afirmó. Barifusa aclaró que no rechaza la actividad minera, pero sostuvo que debe existir un límite. “La minería es muy buena, lo vivimos con regalías y fideicomisos, pero hay zonas que no debemos tocar porque es reserva de agua para el jachallero”, señaló.

Desde el Bloquismo, José Codorniú también coincidió con Vaca y recordó que impulsó el primer proyecto para proteger la cuenca de la Huerta de Huachi. “Por supuesto la apoyo”, afirmó, al remarcar que se trata de una fuente de agua dulce de especial importancia para el departamento.

La coincidencia también llegó desde La Libertad Avanza. José Roberto Cabanay respaldó directamente el planteo del presbítero y sostuvo que el cuidado del agua debe trascender las diferencias partidarias.

“Es correcto lo que dice el presbítero Vaca y tenemos que cuidar el agua”, manifestó. Para el dirigente libertario, la discusión “une a todo el pueblo y a los distintos partidos políticos del departamento”. Además, fue contundente sobre la actividad minera en el lugar: “No tiene que existir actividad minera en ese lugar”.

El concejal radical Felipe Táñez introdujo otro elemento en el debate: el alcance de la ordenanza departamental que protege el acuífero. Consideró que se trata de “un tema muy sensible porque está involucrado el agua” y recordó la existencia de una norma municipal sobre la zona.

Por esa razón, sostuvo que el Ministerio de Minería deberá expedirse sobre la situación. Táñez señaló que, desde el punto de vista jurídico, deberá analizarse la relación entre la ordenanza y las normas de mayor jerarquía que regulan la actividad.

Así, la advertencia de Vaca generó una coincidencia política amplia en Jáchal. Con matices sobre el alcance legal de las protecciones vigentes, referentes del PJ, Bloquismo, LLA y UCR coincidieron en un punto central: la cuenca de Huachi y el agua que aporta al departamento quedaron en el centro de un debate que trasciende las diferencias partidarias.

Dato

DIARIO HUARPE intentó comunicarse con el intendente Matías Espejo y concejales radicales, pero al cierre de la edición no obtuvo respuestas.