Alpine reaccionó en redes sociales después del accidente que protagonizaron Franco Colapinto y Pierre Gasly durante el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. La escudería quedó con sus dos autos fuera de carrera tras el contacto entre sus pilotos y publicó un mensaje en el que destacó el trabajo realizado durante el fin de semana.

El incidente ocurrió en la vuelta 36, poco después del reinicio de la competencia tras la salida del Safety Car. Colapinto intentó avanzar sobre Gasly, bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine. El auto del argentino terminó golpeando al monoplaza de su compañero.

El impacto dejó a ambos pilotos fuera de competencia y también terminó involucrado Lando Norris, cuyo McLaren fue alcanzado por Gasly después del primer contacto.

La reacción del equipo

Luego del accidente, Colapinto asumió públicamente la responsabilidad por la maniobra y calificó su error como “grande y grave”. Además, pidió disculpas tanto a Gasly como al equipo por haber perdido la posibilidad de sumar puntos con los dos autos.

El argentino había largado desde el noveno puesto, después de haber conseguido nuevamente avanzar hasta la Q3 en la clasificación. Gasly, por su parte, comenzó la carrera desde la séptima posición. Ambos Alpine habían mostrado un rendimiento competitivo durante el fin de semana.

La escudería publicó posteriormente un mensaje en sus redes sociales para referirse al resultado de la carrera y acompañar a sus pilotos después de un final que dejó al equipo sin puntos.

El antecedente entre Colapinto y Gasly

El accidente se produjo después de un fin de semana en el que también habían surgido algunas situaciones entre los dos pilotos. Durante la clasificación, Colapinto había colaborado con Gasly al darle rebufo para favorecer su vuelta rápida en la Q2.

Luego, cuando llegó el turno del argentino, esperaba que se intercambiaran los roles. “¿No intercambiamos?”, preguntó por radio al no recibir el mismo beneficio de su compañero.

Además, Gasly había señalado que perdió tiempo en la Q3 debido a un despiste de Colapinto en la curva 15, cuando ambos buscaban completar sus vueltas rápidas. Según el francés, esa situación afectó su posibilidad de mejorar su posición de largada.

Sin embargo, el episodio de la carrera terminó concentrando toda la atención. Colapinto reconoció su responsabilidad y Gasly confirmó posteriormente que el argentino se acercó para disculparse.

El resultado significó un golpe para Alpine, que había llegado a Bakú con sus dos autos en condiciones de pelear por puntos. La escudería ahora deberá dejar atrás el incidente y concentrarse en la próxima fecha del campeonato.