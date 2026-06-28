Fernando Burlando rompió el silencio sobre el conflicto que enfrenta a Florencia Peña con Luzu TV y Nicolás Occhiato, luego de la desvinculación de la actriz del canal de streaming tras la difusión de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina. Invitado al programa La Noche de Mirtha, el abogado respondió a las versiones que hablan de un millonario reclamo judicial.

Durante la entrevista, Mirtha Legrand le consultó directamente por la cifra de 200 millones de pesos que trascendió en distintos medios como posible monto de la demanda. Burlando evitó confirmar esa suma, aunque reconoció que se trata de un caso en el que deben analizarse distintos factores económicos antes de determinar una eventual compensación.

El letrado explicó que un reclamo de estas características no contempla únicamente el cumplimiento del contrato vigente, sino también otros aspectos, como la pérdida de ingresos publicitarios, posibles daños y perjuicios, el lucro cesante y el impacto que el episodio pudo haber tenido sobre la imagen pública y las oportunidades laborales de la conductora.

El conflicto comenzó después de que Florencia Peña dejara Luzu TV en medio de la polémica generada por la difusión al aire de una fake news sobre el fallecimiento de Jorge Messi. A partir de ese episodio, trascendió que la actriz, representada por Burlando, inició un reclamo contra la empresa encabezada por Nicolás Occhiato para obtener una reparación económica por las consecuencias derivadas de su salida.

Por el momento, ninguna de las partes confirmó oficialmente el monto del reclamo ni el estado del expediente. Mientras continúan las negociaciones, Burlando insistió en que el objetivo es defender los derechos de su representada y dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que el conflicto avance plenamente en la Justicia.