Qué dijo la menor que tuvo un hijo con un hombre de 50 años

La causa judicial que rodea a la joven madre de Caucete registro un avance significativo tras su declaracion en Camara Gesell ante la jueza Flavia Allende. Durante la audiencia, la adolescente de 15 años relato conmovida los inicios de la relacion con el hombre de 49 años investigado por la justicia.

El vinculo comenzo en febrero de 2025, cuando ella tenia 14 años y el sospechoso trabajaba en una obra en construccion cercana. Segun el testimonio, el sujeto comenzo brindando ayuda con mercaderia a su familia debido a la crisis economica que atravesaban.

La menor explico que se traslado a vivir con el imputado entre abril y mayo de 2025 para alejarse de presuntos maltratos por parte de su padrastro. En su relato ante los especialistas de la UFI ANIVI, la joven normalizo la situacion y expreso que el hombre es "su pareja" y directamente "el padre de su hijo".

Tambien confeso que "lo quiere mucho" y aseguro que "los dos se respetan mutuamente". La intervencion judicial se inicio semanas atras por la denuncia de una funcionaria municipal tras el nacimiento del bebe en un centro asistencial.

En medio de lagrimas, la joven declaro que "extraña" y "quiere" al acusado, quien permanece bajo la lupa del fiscal Mariano Juarez Prieto. Las autoridades buscan determinar las circunstancias legales de esta convivencia mientras los psicologos preparan los informes pertinentes.

Durante el procedimiento estuvieron presentes el abogado defensor Claudio Vera y otros funcionarios judiciales para garantizar el proceso. La adolescente reitero en varias oportunidades sus sentimientos hacia el imputado y manifesto que lo "extraña" en su vida diaria.