La sentencia por el crimen de Federico Martín Aramburú tuvo una amplia repercusión en la prensa francesa. Los principales medios del país reflejaron este viernes las condenas contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados por el asesinato del exjugador de Los Pumas ocurrido en París en marzo de 2022.

Le Priol recibió una pena de 26 años de prisión, mientras que Bouvier fue condenado a 19 años. Uno de los aspectos que más resaltaron los medios franceses fue que el tribunal descartó la premeditación en el ataque.

Qué destacó Le Parisien

El diario Le Parisien puso el foco principalmente en las penas dictadas contra los dos acusados. En su cobertura remarcó los 26 años de prisión para Le Priol y los 19 para Bouvier.

El medio también destacó que el tribunal no consideró acreditada la premeditación del ataque, uno de los puntos que había sido discutido durante las tres semanas que duró el juicio.

El seguimiento de L’Équipe

El reconocido diario deportivo L’Équipe también siguió de cerca el proceso y presentó las condenas como uno de los principales datos de su cobertura.

El medio señaló que Le Priol fue condenado por homicidio a 26 años y Bouvier a 19 años por tentativa de homicidio. En ambos casos, la cobertura hizo referencia a la decisión del tribunal de no considerar demostrada la premeditación.

El juicio había tenido una particular relevancia para el mundo del rugby francés debido a la trayectoria de Aramburú, quien fue jugador de Biarritz Olympique y formó parte de Los Pumas.

Le Monde puso el foco en los acusados

Por su parte, Le Monde abordó el caso desde otro ángulo y centró parte de su cobertura en el perfil de los condenados y sus vínculos con la extrema derecha francesa.

El diario también recordó que durante el juicio la Fiscalía había solicitado 27 años de prisión para Le Priol y 20 para Bouvier. Además, destacó las palabras de Le Priol antes de conocer el veredicto, cuando pidió perdón a la familia de Aramburú.

Otros medios franceses también profundizaron en los antecedentes de los acusados y en la violencia vinculada a grupos de extrema derecha en Francia.

El crimen que conmocionó al rugby

Federico Martín Aramburú fue asesinado el 19 de marzo de 2022, cuando tenía 42 años. El exrugbier argentino había salido de un bar ubicado en París junto a su amigo y excompañero Shaun Hegarty, después de protagonizar un altercado dentro del establecimiento.

Mientras ambos se dirigían hacia su hotel, un vehículo se detuvo a su altura. De acuerdo con la acusación, Bouvier y Le Priol descendieron del automóvil y efectuaron varios disparos.

Aramburú recibió impactos de bala y murió en el lugar, mientras que Hegarty logró salir ileso. Durante el juicio, quedó establecido que ambos acusados habían disparado, aunque la responsabilidad de cada uno fue analizada de manera diferente por el tribunal.

La Fiscalía había sostenido que, después de la pelea inicial, los acusados persiguieron a los dos rugbiers en un vehículo hasta encontrarlos nuevamente en la calle. Sin embargo, durante el proceso, las defensas plantearon que habían actuado en un contexto de defensa propia.

Con el veredicto, el juicio que durante tres semanas concentró la atención de la prensa francesa llegó a su final y volvió a poner en primer plano la figura de Aramburú, recordado tanto en Argentina como en Francia por su trayectoria en el rugby.