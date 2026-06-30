La Corte de Justicia de San Juan deberá resolver en las próximas semanas uno de los temas administrativos más importantes para el funcionamiento del Poder Judicial: decidir si convoca a un nuevo concurso para el ingreso de empleados o si extiende la vigencia del listado actual, que expira a fines de agosto. El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, confirmó que el tema ya forma parte de la agenda del máximo tribunal, aunque aclaró que todavía no existe una definición.

"Es un tema que está en carpeta. Seguramente en venideras reuniones de acuerdos de la Corte se analizará. Todavía no se ha decidido si se va a llamar a un nuevo concurso o si se va a extender el concurso vigente", sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

La decisión será clave porque el listado confeccionado tras el concurso vigente continúa siendo la herramienta utilizada para cubrir las vacantes que se generan dentro del Poder Judicial.

Olivares Yapur recordó que el año pasado ya se recurrió a ese mismo orden de mérito para realizar los ingresos y ascensos correspondientes. "Cuando se hizo el año pasado, se tomaron los cargos del listado del concurso que estaba vigente, que todavía mantiene su vigencia hasta el último día de agosto", explicó.

Las vacantes continúan generándose

El presidente de la Corte explicó que, más allá de la decisión sobre el concurso, el Poder Judicial mantiene un movimiento permanente de cargos debido principalmente a las jubilaciones.

En el caso de los empleados judiciales, señaló que las vacantes se producen de manera natural todos los años por jubilaciones y, en menor medida, por fallecimientos. "Cuando se producen vacantes, la Corte hace una corrida de ascensos para poder producir ingresos. Eso es normalmente lo que hace todos los años", explicó.

Jáchal no requerirá nuevas incorporaciones

Olivares Yapur aclaró además que la próxima inauguración del edificio judicial de Jáchal, prevista para dentro de 60 días, no implicará sumar personal.

Según explicó, únicamente se trasladarán los agentes que actualmente prestan funciones allí, ya que la estructura administrativa ya se encuentra completa.

La única incorporación reciente fue la creación de un nuevo cargo de juez del sistema multifuero, aunque no será necesario ampliar el plantel administrativo.

Distinto será el escenario cuando la provincia avance con la implementación del juicio por jurados, ya que en ese momento sí será necesario crear una estructura específica con nuevos cargos para magistrados, funcionarios y una Oficina Judicial especializada.

Textuales

Daniel Olivares Yapur / Presidente de la Corte de Justicia