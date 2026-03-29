El otoño comenzó con temperaturas inusuales en San Juan y otras regiones del país, donde el calor se mantiene con valores más propios del verano. Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional, la causa principal es un bloqueo atmosférico que está alterando la circulación normal del aire y prolongando las condiciones cálidas.

En la región de Cuyo, donde se encuentra San Juan, se registran temperaturas por encima de lo habitual para esta época, en línea con lo que ocurre en amplias zonas del centro y norte argentino. En estas áreas, las máximas oscilan entre los 32 y 38 °C, mientras que en provincias del norte pueden alcanzar picos cercanos a los 40 °C. Incluso en el área metropolitana de Buenos Aires, los valores rondan los 30 °C.

El fenómeno que explica el calor

El llamado bloqueo atmosférico se produce cuando un sistema de alta presión permanece estacionado durante varios días, impidiendo el avance de frentes fríos. Este “bloqueo” actúa como una barrera que evita el recambio de aire, generando un estancamiento de las condiciones meteorológicas.

A este escenario se suma el ingreso de aire cálido desde el norte, lo que potencia el aumento de las temperaturas y refuerza la persistencia del calor en regiones como San Juan.

Valores por encima de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se trata de una anomalía térmica de entre 4 y 5 grados por encima de los promedios habituales para el otoño. Esta diferencia no solo se percibe en las máximas, sino también en las mínimas, que se mantienen elevadas y reducen el alivio durante la noche.

El fenómeno coincide además con días previos a Semana Santa, lo que puede incidir en actividades al aire libre y en la dinámica turística en distintas provincias.

Cuánto puede durar

Las proyecciones indican que el calor persistirá durante varios días más. En el centro del país se esperan máximas cercanas a los 30 °C durante toda la semana, mientras que en el norte las condiciones extremas podrían extenderse hasta el viernes o incluso más.

La duración del evento dependerá de cuándo se debilite el bloqueo atmosférico y permita nuevamente el ingreso de aire más fresco.

Recomendaciones

Ante este escenario, el organismo nacional recomendó reforzar las medidas de cuidado, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre las principales sugerencias se encuentran mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en horas pico y reducir la actividad física intensa.

Mientras tanto, el otoño continúa mostrando un comportamiento atípico en San Juan y gran parte del país, con temperaturas que se alejan de los valores históricos y evidencian la influencia de fenómenos atmosféricos persistentes.