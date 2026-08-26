El Gobierno anunció un nuevo mecanismo para intentar impulsar los créditos hipotecarios en Argentina a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses. El programa contempla poner a disposición de los bancos hasta $2 billones y apunta principalmente a aumentar la oferta de préstamos para la compra de la primera vivienda.

Para entender la medida, primero hay que saber qué es el FGS. Se trata de un fondo administrado por Anses que reúne distintos activos financieros y funciona como una reserva destinada a contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional. Su patrimonio está compuesto por inversiones y otros instrumentos financieros.

Ahora el Gobierno busca aprovechar parte de esos recursos para solucionar uno de los principales problemas que, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentan los bancos a la hora de otorgar hipotecas: reciben depósitos principalmente a corto plazo, pero los créditos para comprar una vivienda necesitan financiamiento durante muchos años.

¿Cómo funcionará?

El esquema prevé que el FGS coloque recursos a disposición de las entidades financieras mediante licitaciones. Los bancos podrán acceder a ese dinero a plazos más largos y utilizarlo como fondeo para ampliar su capacidad de otorgar créditos hipotecarios.

En términos simples, el objetivo es que ANSES aporte financiamiento de largo plazo a los bancos para que estos puedan prestar ese dinero a las familias que buscan comprar una vivienda. El Gobierno pretende así aumentar la cantidad de créditos disponibles y mejorar sus condiciones.

El programa tendrá un monto de hasta $2 billones y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, podría generar soluciones habitacionales para unas 17.000 a 18.000 familias. Además, los bancos que participen no podrán ofrecer estos préstamos a una tasa superior al 7,5%, según explicó Caputo.

¿El dinero del FGS se entrega directamente a las familias?

No. Este punto es clave. Los recursos no serán transferidos directamente a las personas que quieran comprar una casa. El mecanismo funciona a través de los bancos.

El FGS financia a las entidades financieras y estas, a su vez, utilizan ese fondeo para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. Por eso, quienes quieran acceder a una vivienda deberán solicitar el préstamo en los bancos que participen del programa y cumplir con los requisitos correspondientes.

La iniciativa busca generar un circuito: el fondo aporta financiamiento a mayor plazo, los bancos cuentan con más recursos para prestar y las familias tienen una mayor oferta de créditos para acceder a su primera vivienda.

El Gobierno sostiene que, además de facilitar el acceso a la vivienda, el programa podría impulsar la construcción y generar un efecto positivo sobre la actividad económica.

¿Qué hay que tener en cuenta?

El FGS no fue creado específicamente como un fondo para otorgar créditos hipotecarios. Su finalidad está vinculada con la sustentabilidad del sistema previsional y la preservación del valor y la rentabilidad de sus recursos. Por eso, la utilización de sus activos debe realizarse bajo las condiciones y criterios establecidos por la normativa vigente.

En este caso, la propuesta del Gobierno consiste en utilizar una parte de esos recursos como inversión financiera para que los bancos puedan conseguir fondeo de largo plazo. El objetivo final es que ese mecanismo se traduzca en una mayor cantidad de créditos hipotecarios disponibles para las familias.