La internación del papa León XIV en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, abrió interrogantes sobre su estado de salud y la posibilidad de que concrete su viaje apostólico a la Argentina, Uruguay y Perú, previsto para noviembre. El Pontífice debe someterse a una intervención por un nódulo pulmonar, una lesión cuyo diagnóstico definitivo dependerá del análisis del tejido extraído.

Para explicar en qué consiste esta afección, el neumonólogo sanjuanino Marzio Meglioli detalló que los nódulos pulmonares son imágenes que se detectan mediante estudios radiológicos y que pueden tener diferentes causas. Según explicó, la mayoría son benignos, aunque una proporción puede corresponder a lesiones malignas.

De acuerdo con la información que analizó el especialista, el nódulo detectado en el Papa tendría aproximadamente tres centímetros. Meglioli señaló que, ante una lesión de ese tamaño, los médicos suelen indicar estudios específicos para establecer su naturaleza y determinar el tratamiento adecuado.

Sin embargo, aclaró que no es posible establecer un diagnóstico sobre el caso del Pontífice sin conocer los resultados de los estudios y de la biopsia.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se determina si es cáncer

El oncólogo Elmer Huerta también explicó que un nódulo es, en términos sencillos, una pequeña masa o formación de tejido que aparece en un órgano. Cuando se localiza en el pulmón, los especialistas evalúan características como el tamaño, la ubicación y los bordes de la lesión para estimar si presenta signos de benignidad o si requiere estudios adicionales.

Aunque las imágenes permiten orientar el diagnóstico, el análisis del tejido es el que puede determinar de manera definitiva la naturaleza de la lesión. Por eso, la intervención prevista para León XIV busca obtener una muestra que será examinada por los especialistas en anatomía patológica.

Huerta explicó que durante este tipo de procedimientos puede realizarse una biopsia intraoperatoria, también conocida como biopsia por congelación. Esta técnica permite analizar rápidamente una muestra mientras el paciente permanece en el quirófano y orientar las decisiones del equipo médico.

Si el resultado indica que la lesión es benigna, en determinadas circunstancias la intervención puede finalizar con la extracción de la muestra. En cambio, si se encuentran indicios de malignidad, los cirujanos pueden evaluar la necesidad de ampliar el procedimiento y retirar una porción mayor del tejido pulmonar.

Los especialistas remarcaron que no se puede anticipar cuál será el resultado en el caso del Papa. La información disponible no permite confirmar que el nódulo sea canceroso ni establecer un diagnóstico antes del análisis correspondiente.

Cómo es la operación y cuánto puede durar la recuperación

Meglioli explicó que una de las técnicas utilizadas para abordar este tipo de lesiones es la toracoscopia, un procedimiento mínimamente invasivo que permite acceder al tórax mediante pequeñas incisiones y utilizar instrumentos específicos para examinar y extraer tejido.

Aunque se trata de una técnica menos invasiva que una cirugía abierta, el neumonólogo advirtió que la recuperación puede demandar varias semanas. Entre las posibles complicaciones mencionó las infecciones y las fugas de aire, que pueden provocar un neumotórax.

Según su explicación, el tiempo de recuperación depende de la evolución del paciente, del alcance de la intervención y de las características de la lesión. Por eso, consideró que la edad del Pontífice y las exigencias de su agenda deben ser factores importantes al momento de evaluar sus actividades posteriores.

En ese sentido, aclaró que no cuenta con información clínica directa sobre León XIV y que las decisiones sobre su evolución y sus posibilidades de retomar las actividades corresponden al equipo médico que lo atiende.

¿El Papa podrá viajar a la Argentina en noviembre?

La recuperación posterior a la cirugía será uno de los factores que determinarán si León XIV podrá concretar su visita a América Latina. El viaje previsto incluye a la Argentina, Uruguay y Perú, con una agenda que podría exigir traslados prolongados, encuentros multitudinarios y numerosas actividades públicas.

Meglioli advirtió que una recuperación quirúrgica puede resultar incompatible, al menos inicialmente, con una agenda de ese nivel de exigencia. Por eso, consideró posible que los médicos recomienden limitar los viajes o las actividades durante el período de recuperación, aunque aclaró que no conoce el estado clínico completo del Papa.

Huerta, por su parte, sostuvo que cualquier evaluación sobre la visita dependerá del resultado de la intervención y de la evolución posterior. Si fuera necesario realizar una cirugía de mayor alcance, los tiempos de recuperación podrían cambiar.

Hasta contar con información médica oficial sobre el resultado del procedimiento y la evolución del Pontífice, no es posible confirmar si el viaje se mantendrá según lo previsto.