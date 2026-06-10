El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se incorporaron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según consta en registros administrativos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión se conoció mientras la Justicia avanza con una investigación sobre el crecimiento patrimonial del funcionario y su entorno familiar.

El régimen simplificado de Ganancias se convirtió en una de las herramientas centrales de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una normativa impulsada por el Gobierno nacional para facilitar la regularización tributaria y promover el uso de fondos que permanecían fuera del sistema formal. El esquema comenzó a regir para el período fiscal 2025 y permite a determinados contribuyentes presentar declaraciones juradas más simples y con menores exigencias informativas.

Uno de los principales cambios es que quienes adhieran al régimen ya no deberán informar consumos personales, variaciones patrimoniales ni justificar el denominado “monto consumido”, un dato históricamente utilizado por el fisco para analizar la evolución económica de los contribuyentes. En cambio, la declaración se limita a consignar ingresos, gastos y deducciones, simplificando el trámite administrativo.

La modalidad funciona mediante una declaración jurada precargada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con información que ya posee el organismo. Luego, el contribuyente puede aceptarla, corregirla o completar los datos antes de su presentación definitiva.

La Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, no implica un perdón tributario total ni elimina la obligación de pagar impuestos. Lo que establece es un mecanismo de regularización que reduce riesgos penales y limita determinadas facultades de fiscalización para quienes ingresen al régimen y cumplan con las condiciones previstas.

Pueden adherir personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que no sean consideradas grandes contribuyentes nacionales y que cumplan determinados límites patrimoniales y de ingresos. Entre los requisitos figuran ingresos acumulados inferiores a $1.000 millones y bienes por debajo de $10.000 millones durante los períodos fiscales considerados por la norma.

La ley también otorga un efecto liberatorio respecto del período fiscal declarado, siempre que no existan inconsistencias significativas, omisión de ingresos, utilización de facturas apócrifas o diferencias relevantes detectadas por ARCA. En esos casos, el organismo mantiene intactas sus facultades de control y fiscalización.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incentivar la exteriorización de ahorros no declarados, conocidos popularmente como “dólares del colchón”, con el objetivo de aumentar la circulación de fondos dentro de la economía formal y ampliar la base tributaria sin recurrir a nuevos blanqueos tradicionales.

El tema volvió a ocupar el centro de la escena política luego de que trascendiera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa solicitaron ingresar al régimen simplificado de Ganancias antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial, en medio de investigaciones sobre su situación económica.

Aunque el Gobierno presenta la medida como una herramienta de simplificación tributaria y formalización económica, especialistas y sectores de la oposición mantienen el debate sobre el alcance real de los controles y los beneficios otorgados a quienes regularicen ingresos o activos previamente no declarados.