Con la llegada del invierno, muchas personas creen que las tareas de jardinería deben esperar hasta la primavera. Sin embargo, julio es uno de los mejores meses para sembrar algunas especies que aprovechan el frío para desarrollar sus raíces y florecer con fuerza cuando aumentan las temperaturas.

Entre las opciones más recomendadas se encuentra la caléndula, una planta ornamental reconocida por su resistencia, su facilidad de cultivo y sus flores de intensos tonos amarillos y naranjas, capaces de aportar color al jardín incluso durante los días más grises del invierno.

Por qué conviene plantar caléndulas en julio

La caléndula es una de las especies preferidas por jardineros y aficionados porque soporta muy bien las bajas temperaturas y puede sembrarse tanto en jardines como en macetas, canteros, balcones o terrazas.

Durante el invierno desarrolla lentamente su sistema de raíces, lo que le permite llegar fortalecida a la primavera, momento en el que inicia una floración abundante y prolongada.

Además de su valor ornamental, es una planta de bajo mantenimiento, por lo que resulta ideal tanto para quienes tienen experiencia en jardinería como para quienes recién comienzan.

Cuidados para un buen crecimiento

Para favorecer su desarrollo, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas básicas:

Ubicar la planta en un lugar donde reciba varias horas de sol directo cada día.

Utilizar un sustrato liviano, fértil y con buen drenaje.

Incorporar compost o materia orgánica para enriquecer el suelo.

Regar con moderación, evitando el exceso de agua que puede provocar la pudrición de las raíces.

Durante el invierno, mantener un buen equilibrio entre humedad y drenaje resulta fundamental para que la planta crezca sana.

Cuándo florece

Si la siembra se realiza durante julio y la planta recibe los cuidados adecuados, la caléndula suele comenzar a florecer hacia el final del invierno o durante los primeros meses de la primavera.

Sus flores, de larga duración, aportan color y luminosidad al jardín en una época en la que muchas otras especies todavía se encuentran recuperándose del frío, convirtiéndola en una de las mejores alternativas para quienes buscan un espacio verde lleno de vida apenas comienza la nueva estación.