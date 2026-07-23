Agosto representa una oportunidad ideal para quienes quieren renovar el jardín, el patio, el balcón o la terraza. Con el invierno llegando a su etapa final, muchas especies encuentran en este mes las condiciones adecuadas para comenzar su desarrollo y llegar a la primavera con una floración abundante.

Entre las opciones más recomendadas para sembrar durante esta época se encuentran la caléndula, el alelí y la nigella, tres flores resistentes que, con cuidados básicos, pueden aportar color y vida a los espacios exteriores.

1. Caléndula: color y facilidad de cultivo

La caléndula (Calendula officinalis) es una de las alternativas más elegidas por quienes buscan una planta sencilla y de rápido crecimiento. Tiene buena resistencia al frío y suele convertirse en una de las primeras especies en florecer cuando comienzan los días más cálidos.

Además de su valor decorativo, la caléndula cumple una función beneficiosa en el jardín porque atrae abejas y otros insectos polinizadores, favoreciendo el equilibrio natural del entorno.

Puede sembrarse directamente en tierra o en macetas. Para un buen desarrollo necesita un espacio con entre cuatro y seis horas de sol diario, además de un sustrato húmedo, pero sin exceso de agua.

Su período de floración suele extenderse desde la primavera hasta parte del verano.

La caléndula se puede sembrar en agosto. (Foto: Adobe Stock)

2. Alelí: flores perfumadas para la primavera

El alelí (Matthiola incana) es otra especie ideal para sembrar durante el final del invierno. Se caracteriza por sus racimos de flores muy aromáticas, disponibles en una amplia variedad de colores como blanco, rosa, lila, amarillo y violeta.

Sembrarlo en agosto permite que la planta desarrolle raíces fuertes antes de la llegada de la primavera, etapa en la que produce sus flores.

Esta especie necesita pleno sol, un suelo fértil y con buen drenaje. Los riegos deben ser moderados para evitar acumulación de humedad. Sus flores pueden mantenerse durante varias semanas y aportar perfume y color al jardín.

El alelí es fácil de cuidar y llena de color cualquier espacio. (Foto: AdobeStock)

3. Nigella: una flor delicada y ornamental

La nigella (Nigella damascena), conocida popularmente como “amor en la niebla”, es una planta anual que suele sembrarse entre fines del invierno y comienzos de la primavera.

Sus flores, en tonos azules, blancos o rosados, aparecen rodeadas por un follaje fino que le otorga un aspecto delicado y muy ornamental.

A diferencia de otras especies, se recomienda sembrarla directamente en el lugar definitivo donde crecerá, ya que no tolera bien los trasplantes.

Necesita pleno sol, suelos livianos y con buen drenaje. Su floración suele producirse durante la primavera y extenderse hasta comienzos del verano.

Así es la flor nigella. (Foto: AdobeStock)

Consejos para sembrar flores en agosto

Para lograr mejores resultados al preparar el jardín, los especialistas recomiendan:

Elegir semillas de buena calidad.

Preparar un suelo fértil, suelto y con buen drenaje.

Mantener la humedad mediante riegos moderados, evitando el exceso de agua.

Proteger los almácigos de las heladas intensas si todavía se presentan en la zona.

Ubicar cada especie en sectores con buena exposición solar, respetando sus necesidades particulares.

Con estos cuidados, agosto se convierte en un mes clave para anticipar la llegada de la primavera y disfrutar de un jardín más colorido y lleno de vida.