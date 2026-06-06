Con la llegada de las bajas temperaturas, aumenta la circulación de virus respiratorios y otros riesgos asociados a esta época del año. Por ello, el Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades y cuidar la salud de toda la comunidad.

Entre las principales medidas preventivas se destacan mantener al día el calendario nacional de vacunación.

Las vacunas pueden aplicarse en el Vacunatorio Central, en vacunatorios móviles, hospitales y centros de salud de toda la provincia. La vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y proteger especialmente a bebés, personas mayores y personas con factores de riesgo.

Sostener hábitos de higiene personal, tales como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Utilizar barbijo en situaciones de riesgo. Las personas con síntomas respiratorios que deban cuidar bebés o convivir con personas vulnerables deben usar barbijo para reducir el riesgo de contagio.

Usar barbijo en las salas de espera de las instituciones de salud. Esta medida contribuye a disminuir las infecciones cruzadas y protege tanto a pacientes como al personal sanitario. Por ello, se solicita que todas las personas mayores de 2 años que concurran a una consulta médica lo hagan utilizando barbijo.

Ante la aparición de síntomas, se recomienda evitar la automedicación y consultar oportunamente con un profesional de la salud. La adopción de estas medidas permite reducir riesgos, prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad durante la temporada invernal.

