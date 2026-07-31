Con la llegada de agosto, el jardín comienza a prepararse para la primavera y la poda se convierte en una de las tareas más importantes para favorecer el crecimiento de varias especies.

Durante las últimas semanas del invierno, muchas plantas empiezan a abandonar su período de reposo. Una poda realizada a tiempo mejora la circulación del aire, elimina ramas dañadas y estimula la aparición de nuevos brotes y flores.

Entre las especies que más se benefician con este trabajo se encuentran los rosales, la lavanda y las hortensias.

Rosal: la poda clave para una floración abundante

Este es el mejor momento del año para podar el rosal. (Foto: Adobe Stock)

Los rosales necesitan una poda a fines del invierno para producir flores más grandes y saludables durante la primavera.

Se recomienda eliminar las ramas secas, débiles o aquellas que crecen hacia el interior de la planta. También es conveniente recortar los tallos principales por encima de una yema orientada hacia el exterior, lo que ayuda a abrir la copa y mejorar la ventilación.

Tras la poda, incorporar compost o un fertilizante específico puede favorecer el desarrollo de nuevos brotes y una floración más intensa.

Lavanda: mantener la forma y estimular nuevos brotes

La lavanda también se debe podar en agosto. (Foto: Gemini)

La lavanda también requiere una poda durante agosto para conservar su forma compacta y promover un crecimiento vigoroso.

El corte debe ser moderado: basta con retirar las ramas secas y recortar parte del crecimiento del año anterior, evitando llegar a la madera vieja, ya que desde esa zona la planta suele rebrotar con mayor dificultad.

Con este mantenimiento, la lavanda llega a la primavera en mejores condiciones y ofrece una floración más uniforme.

Hortensia: una poda ligera antes de la primavera

La hortensia es ideal para podar en agosto. (Imagen ilustrativa)

En gran parte del país, agosto es un buen momento para realizar una poda suave en las hortensias.

Los especialistas aconsejan retirar las flores secas y las ramas afectadas por el frío, además de eliminar los tallos más débiles para que la planta concentre su energía en los brotes más fuertes.

Antes de comenzar, es importante identificar la variedad de hortensia, ya que algunas florecen sobre ramas del año anterior y una poda excesiva puede reducir la cantidad de flores durante la próxima temporada.

Consejos para una poda exitosa

Para obtener buenos resultados y favorecer la recuperación de las plantas, los especialistas recomiendan:

Utilizar tijeras de poda bien afiladas y desinfectadas.

Realizar cortes limpios para evitar dañar los tallos.

No podar durante jornadas con heladas intensas.

Retirar ramas secas, enfermas o que se crucen entre sí.

Regar de forma moderada después de la poda y, si es necesario, incorporar compost o fertilizante.

Una poda realizada en el momento adecuado no solo mejora el aspecto del jardín, sino que también fortalece las plantas y las prepara para una primavera con mayor crecimiento y una floración más abundante.