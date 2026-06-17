Las cucarachas son una de las plagas más comunes en patios, jardines y espacios exteriores. Aunque existen distintos productos químicos para combatirlas, cada vez más personas optan por alternativas naturales que permitan mantener alejados a estos insectos sin afectar el ambiente ni la salud de las mascotas y la familia.

En ese contexto, especialistas en jardinería y control de plagas coinciden en que algunas plantas aromáticas pueden actuar como repelentes naturales gracias a los aceites esenciales y compuestos que desprenden. Su aroma resulta agradable para las personas, pero molesto para muchos insectos, incluidas las cucarachas.

Las 3 plantas para alejar a las cucarachas del patio

1. Menta

La menta es una de las plantas aromáticas más conocidas para mantener lejos a distintos insectos. Su fuerte aroma, generado por los aceites naturales, puede funcionar como una barrera alrededor de los sectores donde suelen aparecer.

Se recomienda colocarla en macetas o directamente en el suelo, cerca de entradas, paredes, cercos o zonas húmedas del patio. Además, es una planta resistente y de rápido crecimiento, por lo que se adapta fácil a cualquier espacio exterior.

2. Laurel

El laurel no solo es un clásico de la cocina, sino que también puede ser un gran aliado en el jardín gracias a su aroma intenso. Sus hojas contienen compuestos aromáticos que ayudan a generar un ambiente menos atractivo para algunas plagas.

Lo ideal es plantarlo cerca de paredes, puertas de entrada o sectores donde suelen esconderse insectos. También se pueden usar sus hojas secas y colocarlas en rincones específicos del exterior.

3. Albahaca

La albahaca es famosa por su uso en la cocina, pero también aporta un aroma fuerte al jardín. Tener varias plantas alrededor del patio puede ayudar a crear una zona con más presencia de olores naturales que incomoden a las cucarachas y otros insectos.

Se puede ubicar cerca de ventanas, parrillas, mesas exteriores o lugares donde suele haber actividad durante el día.

Los especialistas aclaran que estas plantas no eliminan por completo una infestación ya instalada, pero sí pueden contribuir a reducir la presencia de cucarachas y dificultar su permanencia en determinados sectores del jardín o del patio.

Para obtener mejores resultados, recomiendan complementar el uso de estas especies con medidas básicas de higiene, como evitar la acumulación de residuos, retirar restos de comida, controlar fuentes de humedad y mantener limpios los espacios exteriores.