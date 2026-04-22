Con la llegada de mayo y el descenso de temperaturas, el jardín puede seguir luciendo colorido si se eligen las especies adecuadas. Especialistas recomiendan tres plantas que se adaptan perfectamente al otoño, son resistentes y no requieren grandes cuidados, lo que las vuelve ideales incluso para quienes recién comienzan en jardinería.

Caléndula

La caléndula es una de las favoritas del otoño. Sus flores amarillas y naranjas iluminan hasta los días más grises.

Por qué elegirla:

Tolera el frío sin problemas.

Crece rápido y florece en pocas semanas.

Se adapta tanto a macetas como al jardín.

Para sembrarla, poné las semillas directo en la tierra o en una maceta, apenas cubriéndolas. Necesita sol directo o buena luz natural y riegos moderados.

La caléndula suele ser de fácil cuidado. (Pixabay)

Pensamientos

Los pensamientos son infaltables en otoño e invierno. Sus flores, con combinaciones de violeta, amarillo y blanco, son un espectáculo.

Por qué sembrarlos:

Aguantan el frío sin drama.

Florecen durante todo el invierno.

Son ideales para espacios chicos.

Usá macetas con buen drenaje y ubicá la planta en un lugar luminoso. Mantené la tierra húmeda, pero sin pasarte con el agua.

El pensamiento, una planta que se adapta muy bien y que resiste a las temperaturas extremas del invierno. (Foto: AdobeStock)

Alelí

El alelí es la opción para quienes buscan algo más que color: su aroma es inconfundible y llena el ambiente.

Por qué elegirlo:

Prefiere el clima fresco.

Florece a fines del invierno y en primavera.

Aporta fragancia natural a cualquier rincón.

Necesita suelos bien drenados y mucha luz. El riego debe ser regular, pero sin exceso.

El alelí llena de color cualquier rincón. (Foto: AdobeStock)

El otoño es una época favorable para sembrar porque presenta temperaturas más suaves, menos plagas y una humedad más estable en el suelo, lo que facilita el crecimiento de las plantas.

De esta manera, con una correcta elección de especies y cuidados básicos, es posible mantener el jardín activo y lleno de color incluso en los meses más fríos del año.