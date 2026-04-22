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Qué plantas sembrar en mayo para un jardín colorido en otoño
POR REDACCIÓN
Con la llegada de mayo y el descenso de temperaturas, el jardín puede seguir luciendo colorido si se eligen las especies adecuadas. Especialistas recomiendan tres plantas que se adaptan perfectamente al otoño, son resistentes y no requieren grandes cuidados, lo que las vuelve ideales incluso para quienes recién comienzan en jardinería.
Caléndula
La caléndula es una de las favoritas del otoño. Sus flores amarillas y naranjas iluminan hasta los días más grises.
Por qué elegirla:
- Tolera el frío sin problemas.
- Crece rápido y florece en pocas semanas.
- Se adapta tanto a macetas como al jardín.
- Para sembrarla, poné las semillas directo en la tierra o en una maceta, apenas cubriéndolas. Necesita sol directo o buena luz natural y riegos moderados.
Pensamientos
Los pensamientos son infaltables en otoño e invierno. Sus flores, con combinaciones de violeta, amarillo y blanco, son un espectáculo.
Por qué sembrarlos:
- Aguantan el frío sin drama.
- Florecen durante todo el invierno.
- Son ideales para espacios chicos.
- Usá macetas con buen drenaje y ubicá la planta en un lugar luminoso. Mantené la tierra húmeda, pero sin pasarte con el agua.
Alelí
El alelí es la opción para quienes buscan algo más que color: su aroma es inconfundible y llena el ambiente.
Por qué elegirlo:
- Prefiere el clima fresco.
- Florece a fines del invierno y en primavera.
- Aporta fragancia natural a cualquier rincón.
- Necesita suelos bien drenados y mucha luz. El riego debe ser regular, pero sin exceso.
El otoño es una época favorable para sembrar porque presenta temperaturas más suaves, menos plagas y una humedad más estable en el suelo, lo que facilita el crecimiento de las plantas.
De esta manera, con una correcta elección de especies y cuidados básicos, es posible mantener el jardín activo y lleno de color incluso en los meses más fríos del año.