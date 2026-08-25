La aparición de un caso de mpox, conocida como viruela símica, en San Juan generó preocupación, aunque desde Salud Pública llevaron tranquilidad y aclararon que actualmente no existe circulación del virus en la provincia.

La jefa de Epidemiología, Liliana Bertoni, explicó que se trató de una persona que había viajado al exterior, presentó síntomas al regresar y realizó una consulta médica de manera temprana. La profesional que la atendió sospechó de mpox y se realizó una PCR de las lesiones en San Juan.

El diagnóstico fue confirmado en aproximadamente 24 horas. Luego, en un plazo de 48 horas, las autoridades sanitarias lograron identificar a las personas que habían tenido contacto con el paciente para que realizaran automonitoreo de síntomas y recibieran seguimiento.

“Afortunadamente no se desencadenó a partir de este caso ninguna cadena de contagios porque justamente fue todo rápido y precoz”, explicó Bertoni.

Cómo se contagia el mpox

La especialista remarcó que el mpox no se transmite por un contacto casual, a diferencia de lo que ocurría con el coronavirus. El principal mecanismo de contagio es el contacto estrecho y prolongado con las lesiones en la piel de una persona infectada.

También puede transmitirse mediante elementos que hayan tenido un contacto directo y prolongado con las lesiones, como toallas o sábanas utilizadas por una persona infectada.

Existe además una posibilidad de transmisión respiratoria, aunque es poco frecuente. Para que ocurra, generalmente debe existir contacto cara a cara durante un período prolongado, de más de tres horas, sin protección y con una persona que tenga lesiones activas en la boca.

Cuáles son los síntomas

Los primeros síntomas pueden aparecer durante algunos días e incluir fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza y dolor de garganta.

Luego suele aparecer una erupción característica, con vesículas o ampollas que pueden presentar un centro umbilicado. Las lesiones pueden ubicarse en la boca, la zona genital u otras partes del cuerpo y posteriormente evolucionan hasta formar costras.

La persona puede contagiar hasta que se desprende la última costra, un proceso que puede extenderse entre 21 y 30 días.

¿Es una enfermedad mortal?

Bertoni explicó que, en general, el curso de la enfermedad es benigno y autolimitado, aunque puede presentar complicaciones en personas con determinados factores de riesgo.

Entre los grupos que pueden desarrollar cuadros más graves se encuentran embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

Respecto de la vacunación, la especialista señaló que existen vacunas específicas para determinados clados de mpox en regiones de África donde la enfermedad es endémica, pero no se trata de una vacuna disponible de manera general para la población.

Las recomendaciones para prevenir contagios

Desde Salud recomendaron que las personas que vayan a viajar realicen previamente una consulta médica, especialmente para conocer los riesgos sanitarios del destino.

En relación con el mpox, Bertoni aconsejó evitar el contacto estrecho piel a piel con personas que presenten lesiones, además de no compartir toallas, sábanas u otros elementos de higiene sin la correspondiente limpieza.

La rápida detección del caso registrado en San Juan y el seguimiento de sus contactos permitieron, según las autoridades, evitar nuevos contagios y confirmar que actualmente no existe una cadena de transmisión activa en la provincia.