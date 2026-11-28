Investigadores del Conicet y del Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron la presencia en Argentina de la variante PJ.2.1 de Covid-19, descendiente de Ómicron y del sublinaje JN.1, tras analizar muestras de tres pacientes internados en la provincia de Buenos Aires.

Los casos detectados corresponden a dos bebés de uno y dos meses y a una persona adulta de 58 años, en un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud clasificó a PJ.2.1 como variante bajo vigilancia ante su mayor circulación en América —con registros destacados en Canadá, Estados Unidos y Brasil—, aunque evaluó como bajo el riesgo adicional global.

De acuerdo con los datos difundidos sobre la variante PJ.2.1, acumula 25 modificaciones genéticas que le otorgan mayor capacidad de transmisión, mientras que hasta el momento no hay evidencia clínica de que cause cuadros de mayor gravedad en comparación con variantes anteriores.

Sus síntomas más frecuentes coinciden con los de una gripe o un resfrío común e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión y secreción nasal, además de malestar general.

Frente a la circulación del nuevo linaje, especialistas remarcan que las vacunas siguen siendo clave para prevenir complicaciones y que ensayos de laboratorio mostraron que los anticuerpos de personas vacunadas neutralizan la variante, junto con medidas cotidianas como la ventilación constante de ambientes, el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en centros de salud o ante síntomas respiratorios.

La recomendación de mantener esquemas y refuerzos al día apunta a adultos mayores de 65 años, personas inmunosuprimidas, embarazadas y pacientes con enfermedades preexistentes, mientras que los bebés menores de seis meses dependen de los anticuerpos maternos transmitidos durante el embarazo.

La vacuna sigue siendo clave

Además de cuidados cotidianos como ventilación constante de ambientes, lavado frecuente de manos y uso de barbijo en centros de salud o ante la presencia de sintomatología respiratoria, las vacunas continúan siendo fundamentales para prevenir complicaciones. Ensayos de laboratorio constataron que los anticuerpos de personas vacunadas neutralizan con éxito a la nueva variante.

Especialistas insisten en que los grupos de riesgo deben mantener al día los esquemas de vacunación y dosis de refuerzo. Esto apunta a adultos mayores de 65 años, personas inmunosuprimidas, embarazadas y pacientes con enfermedades preexistentes.

En el caso de bebés menores de seis meses, al no tener edad para vacunarse directamente, dependen de los anticuerpos maternos transferidos durante la gestación.





En la Argentina se encuentran disponibles las vacunas de ARN mensajero en el sistema público y la vacuna nacional recombinante ARVAC en red de farmacias, que deben abonarse de forma privada ya que nunca fueron incorporadas como vacunas con cobertura pública pese a ser de producción nacional.

Estas recomendaciones no contemplan que existe un grupo de población con factores de riesgo que no puede acceder a la vacunación contra Covid-19 en el país pese a tener la indicación médica en ese sentido: pacientes pediátricos de menos de 12 años no pueden inocularse porque el gobierno de Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, dejaron de comprar la vacuna autorizada para este grupo etario –Moderna- y solo renovaron el stock de Pfizer, autorizada desde los 12.