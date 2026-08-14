El Parque Solar Comunitario de Iglesia será híbrido porque combinará la generación de energía solar con un sistema de baterías, una característica que permitirá extender la disponibilidad de la electricidad más allá de las horas de sol.

Así lo explicó el presidente del Ente Provincial de la Energía (EPSE), Lucas Estrada, quien destacó que el proyecto será el primero de este tipo que opere el organismo y que representará un desafío tecnológico para San Juan.

¿Qué significa que sea híbrido?

Estrada explicó que un parque solar tradicional genera energía únicamente mientras hay radiación solar. En cambio, el nuevo proyecto incorporará baterías capaces de almacenar parte de esa energía para utilizarla posteriormente. “Que sea híbrido quiere decir que es un parque solar que funciona con baterías”, explicó el funcionario.

Según detalló, esta característica permite que el parque tenga un comportamiento diferente al de una instalación solar convencional. “Los parques solares generan solamente cuando hay sol, pero si tienen baterías, tienen la posibilidad de brindar potencia firme durante el resto del día”, señaló.

Es decir, las baterías permitirán almacenar energía durante la generación solar y disponer de ella cuando el sol ya no esté presente, aportando mayor continuidad y respaldo al sistema eléctrico de Iglesia.

Un nuevo desafío para EPSE

El proyecto también representa un salto tecnológico para el organismo energético provincial. Estrada confirmó que será el primer parque solar con baterías operado por EPSE.

“Esperamos justamente que sea el primero de muchos”, afirmó el titular del organismo, al señalar que la incorporación del almacenamiento forma parte de una visión energética de largo plazo.

En ese sentido, Estrada explicó que este tipo de instalaciones ya se utiliza en otros países y mencionó el caso de Chile como referencia. “Los parques solares en Chile, en el resto del mundo, ya se operan con baterías. Bueno, nos estamos justamente yendo hacia ese camino”, sostuvo.

El Parque Solar Comunitario de Iglesia será financiado íntegramente por el Fideicomiso Fase 6 Veladero y estará destinado a proveer energía a los habitantes del departamento.