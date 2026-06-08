Qué son los cálculos renales y por qué los adultos jóvenes tienen más riesgo

La internación de urgencia de Barbie Simons en el Sanatorio Los Arcos generó preocupación en el ambiente televisivo este 7 de junio. La conductora ingresó al centro médico con un malestar físico intenso que en un primer momento fue confundido con un dolor muscular derivado de su entrenamiento en el gimnasio.

Tras realizarle diversos estudios, los especialistas diagnosticaron un cuadro de cálculos renales. La imposibilidad de expulsar las formaciones de manera natural y la agudeza del dolor obligaron a los médicos a realizar una cirugía inmediata. Se espera que la periodista deba someterse a una segunda intervención quirúrgica durante la semana próxima.

Esta afección es conocida popularmente como piedras en el riñón y suele vincularse a la tercera edad, aunque los expertos señalan que afecta cada vez más a personas de entre 20 y 50 años. Existen cinco factores cotidianos que elevan las posibilidades de desarrollar estos cristales en la orina.

La causa principal es la deshidratación o la baja ingesta de agua, lo que provoca que minerales como el calcio y el oxalato se concentren hasta volverse sólidos. También influye el consumo excesivo de proteínas y el abuso de suplementos de gimnasio sin control médico, ya que esto sobrecarga la función renal.

La alimentación es otro punto clave debido al exceso de sodio en productos ultraprocesados, snacks y comidas rápidas. Por otro lado, el sedentarismo y el estrés metabólico por pasar muchas horas en la oficina sentados frente a una computadora alteran el procesamiento de nutrientes. A estos hábitos se suma la predisposición genética si existen antecedentes familiares directos.

El caso de Simons reveló lo difícil que puede ser diferenciar este cuadro de una contractura. El cólico renal se caracteriza por ser un dolor agudo e intermitente que no mejora al cambiar de posición. El malestar suele presentarse en la zona lumbar o el abdomen y puede estar acompañado por náuseas, vómitos, sudoración fría o alteraciones al orinar. Ante estos síntomas, los médicos recomiendan acudir a la guardia sin automedicarse, tal como hizo la conductora por sugerencia de su pareja.