Minecraft incorporará una nueva dimensión por primera vez en más de 14 años. Mojang Studios confirmó durante Minecraft Live 2026 que The Sift llegará al juego principal durante 2027 y se convertirá en la cuarta dimensión disponible, junto al Overworld, Nether y End.

El anuncio representa uno de los cambios de mayor escala de los últimos años para el título. Hasta ahora, los desarrolladores apenas mostraron un adelanto del aspecto de este nuevo mundo y uno de los enemigos que lo habitan, mientras que sus mecánicas, estructuras y recursos todavía permanecen bajo reserva.

The Sift ya forma parte del universo de Minecraft Dungeons II, donde se presenta como una dimensión repleta de almas, paisajes de colores intensos y zonas como Meadow y Carapace. Los jugadores acceden a ella mediante grietas distribuidas por el mundo interconectado del nuevo título.

Cómo será la nueva dimensión de Minecraft

Mojang no confirmó todavía si la versión que llegará a Minecraft Java y Bedrock conservará todas las características vistas en Dungeons II. Sí adelantó que The Sift tendrá identidad propia y nuevos mobs.

La dimensión podrá conocerse antes en Minecraft Dungeons II, que se lanzará el 29 de septiembre de 2026. Su llegada al Minecraft tradicional está prevista para el próximo año, sin un día concreto anunciado hasta el momento.

La incorporación resulta especialmente relevante porque Minecraft mantiene desde hace más de una década sus tres grandes espacios explorables: el mundo principal, el Nether y el End.

Minecraft también sumará cuevas de hielo

Minecraft Live también dejó un primer vistazo a Ice Caves, un nuevo bioma subterráneo que estará cubierto por hielo y calcita. Allí aparecerán carámbanos en los techos y cristales de hielo en el suelo capaces de emitir una iluminación tenue.

El bioma traerá además una nueva variante de zombi congelado. Sus ataques provocarán un efecto de congelación y algunos ejemplares podrán lanzar bolas de hielo contra el jugador. Mojang todavía no definió el nombre oficial del enemigo.

Las cuevas forman parte de un próximo game drop y no fueron presentadas como una característica exclusiva de The Sift. La compañía anticipó que revelará más detalles sobre ambos contenidos antes de sus respectivos lanzamientos.