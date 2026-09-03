La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., empresa controlante de Musimundo, una de las cadenas de electrodomésticos más reconocidas de Argentina. La decisión llegó después de meses marcados por cierres de sucursales, reducción de personal, una operación de venta que no prosperó y una deuda concursal que alcanzó los $63.500 millones.

La resolución fue adoptada el miércoles 2 de septiembre por el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas. El magistrado dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que Carsa había conseguido el pasado 17 de julio y dispuso que el expediente continuara bajo la figura de quiebra.

La decisión judicial se produjo luego de que la situación financiera de la compañía continuara deteriorándose. El tribunal consideró que existían hechos que revelaban un estado de cesación de pagos y que ya no estaban dadas las condiciones para mantener el proceso preventivo.

Cierres y una venta que no prosperó

La crisis ya había comenzado a impactar directamente sobre la estructura de Musimundo. En las últimas semanas, la cadena cerró 20 sucursales ubicadas principalmente en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Fuentes cercanas a la firma estimaron que más de 100 puestos laborales resultaron afectados.

En paralelo, Carsa buscó desprenderse de parte de la operación. Una de las alternativas fue negociar la venta de Musimundo a los propietarios de On City, cadena surgida de la reconversión de locales de Electrónica Megatone. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto.

La empresa también había autorizado un plan para reducir su estructura y buscó transferir 45 sucursales, pero esa operación tampoco pudo concretarse. Este escenario terminó profundizando la situación financiera que atravesaba la compañía.

Una deuda millonaria

Carsa llegó a la quiebra con una deuda concursal de aproximadamente $63.500 millones. A fines de mayo de este año, además, acumulaba pasivos bancarios cercanos a los $3.060 millones, de los cuales alrededor de $1.549 millones correspondían al Banco Nación.

No es la primera crisis financiera que atraviesa la compañía. En junio de 2018 ya había recurrido a un concurso de acreedores, cuando declaró una deuda cercana a los $900 millones. Esta vez, el nuevo intento de reestructuración terminó con la Justicia decretando la quiebra.

El proceso continuará ahora con la intervención de la sindicatura. Los acreedores tendrán hasta el 6 de noviembre para presentar sus pedidos de verificación de créditos, mientras avanzará el procedimiento judicial para determinar el futuro de los activos y las obligaciones de Carsa.