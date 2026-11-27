La adolescente de 16 años imputada por el asesinato de su novio, Gonzalo Martín Quinteros, recuperó la libertad y quedó al cuidado de su madre, mientras continúa la investigación judicial por el crimen ocurrido en Chimbas. La decisión también descartó, por el momento, la colocación de una tobillera electrónica como medida de control.

La joven es la única imputada hasta ahora por el homicidio, aunque el expediente permanece abierto y todavía se busca determinar si hubo otras personas involucradas en el hecho o en el posterior descarte del arma utilizada.

Según la información publicada por Tiempo de San Juan, la adolescente quedó bajo supervisión de sus padres y con medidas tutoriales. Su defensora, la abogada María Filomena Noriega, consiguió que la joven recuperara la libertad durante esta etapa del proceso.

La posibilidad de implementar un dispositivo de monitoreo electrónico fue descartada por ahora. Si bien el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, establecido por la Ley 27.801, contempla esa herramienta para menores, en San Juan todavía no existe una reglamentación que permita aplicarla.

La normativa provincial transitoria incorporó otras alternativas, como la conciliación y la suspensión del juicio a prueba, pero no incluyó expresamente el monitoreo electrónico. Además, para disponer una medida de ese tipo sería necesario contar con un informe socioambiental y un estudio técnico que determine si el domicilio reúne las condiciones necesarias para instalar el dispositivo.

La investigación continúa

Entre las próximas medidas previstas en el expediente figura el análisis de distintos teléfonos celulares. Las pericias sobre esos dispositivos podrían aportar información para reconstruir las circunstancias del homicidio y establecer si existió la participación de otras personas.

Durante noviembre, el padre de Gonzalo fue convocado a declarar ante la Justicia, luego de mantener una reunión con el juez Penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro. En ese encuentro, el magistrado le habría transmitido que la investigación se encontraba avanzada.

En paralelo, la familia de la víctima busca incorporarse formalmente como querellante para participar de manera directa en el proceso judicial.

Cómo ocurrió el crimen

El asesinato de Gonzalo Martín Quinteros ocurrió el 14 de septiembre en una vivienda de la Villa 1º de Mayo, en Chimbas.

En las primeras horas posteriores al hecho circuló la versión de que tres hombres encapuchados habían ingresado al domicilio y escapado en una motocicleta. Sin embargo, esa hipótesis perdió fuerza a medida que avanzaron las pericias.

Los estudios forenses determinaron que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo de Quinteros y salió por el cuello derecho. También establecieron que el disparo habría sido efectuado a corta distancia.

Con el avance de la investigación, la entonces novia del joven quedó como única imputada. No obstante, todavía resta esclarecer si hubo otra persona involucrada en el homicidio o en el descarte del arma utilizada.

La causa continúa en etapa investigativa y las próximas pericias serán determinantes para establecer cómo ocurrió el crimen y si existieron otros responsables.