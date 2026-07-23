El Gobierno de San Juan confirmó de manera definitiva la cesantía del docente Pablo Nievas, luego de comprobar que presentó al menos diez certificados médicos falsificados para justificar inasistencias durante 2021 y 2022 en una escuela del departamento Pocito.

La medida quedó firme después de que el Ejecutivo rechazara el recurso de reconsideración interpuesto por el docente, agotando así la vía administrativa dentro del Ministerio de Educación.

La investigación determinó que Nievas incurrió en un incumplimiento reiterado de sus funciones, afectando la ética y la responsabilidad inherentes a la actividad docente. Con esos fundamentos, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, firmó la resolución que dispuso su cesantía definitiva.

Cómo descubrieron la maniobra

El director de Control y Reconocimientos Médicos de San Juan, Mario Fernández, explicó a DIARIO HUARPE que las irregularidades comenzaron a detectarse luego de un requerimiento del Ministerio de Educación para verificar la documentación presentada por el docente.

"Recibimos la inquietud por parte del Ministerio de Educación respecto de las solicitudes de juntas médicas y cartas médicas. Se realizó un análisis de la documentación que tenía Educación y se comparó con la que obraba en nuestros registros. No coincidía", explicó el funcionario.

Según detalló, las diferencias aparecieron al cotejar la cantidad de licencias médicas solicitadas oficialmente con los certificados presentados por el docente.

"Había inconsistencias en cuanto al número de cartas, los días pedidos y las licencias médicas. A partir de esa comparación respondimos el expediente administrativo y ese fue el origen del proceso que terminó con esta resolución", indicó.

Detectan certificados adulterados

Fernández aclaró que este tipo de maniobras no son habituales, aunque reconoció que el organismo detecta periódicamente documentación adulterada entre los casi 50.000 agentes públicos cuyos antecedentes médicos controla.

"No es habitual encontrar inconsistencias en los pedidos de licencias, pero sí encontramos certificados adulterados", señaló.

Explicó además que actualmente los empleados públicos pueden solicitar juntas médicas tanto de manera presencial como digital, siendo esta última modalidad donde suelen detectarse la mayoría de las irregularidades.

"Generalmente estas inconsistencias aparecen en la modalidad online. Es muy raro que un agente presente personalmente un certificado con alteraciones visibles", sostuvo.

El funcionario remarcó que cada trabajador posee un legajo médico individual donde se registra toda su historia laboral y sanitaria.

"Tenemos una historia clínica donde se archivan todos los antecedentes. Cada vez que una persona solicita una nueva licencia, los médicos auditores pueden consultar toda esa información y verificar si existe alguna inconsistencia", explicó.

Con la resolución ya firme, el docente quedó desvinculado definitivamente de la administración pública provincial, mientras que el caso se convirtió en uno de los antecedentes más relevantes detectados por el sistema de control de licencias médicas en San Juan.