El Gobierno nacional oficializó la designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. La especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad reemplazará a Darío Genua, quien dejó el cargo a fines de julio.

El nombramiento quedó formalizado este jueves mediante el Decreto 730/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Baravalle llega al Ejecutivo con una extensa trayectoria vinculada a las nuevas tecnologías, la investigación y la docencia universitaria. Actualmente dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral, donde desarrolla proyectos relacionados con inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías emergentes.

Además, es fundadora y directora académica de SynapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que busca generar vínculos entre investigadores, empresas e inversores. También es cofundadora de Quantum AI Hub e IA en Salud.

Su experiencia en inteligencia artificial

La nueva funcionaria cuenta con formación en inteligencia artificial y una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral. Su formación también abarca áreas como criptología, gestión de riesgos y ciberseguridad para infraestructuras críticas.

Su experiencia también alcanza al sector público. Entre 2016 y 2019 integró la Mesa de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Además, trabajó en iniciativas vinculadas con gestión tecnológica y en un proyecto de Data Lake del Indec.

Con su llegada, Baravalle tendrá a su cargo un área estratégica para el desarrollo científico y tecnológico del país, en un contexto atravesado por el avance acelerado de la inteligencia artificial y el debate sobre el futuro del sistema científico argentino.