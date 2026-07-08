Quién es el argentino que podría perderse las posibles semis por las amarillas

La competencia entra en su etapa de definiciones con un condicionante reglamentario para 17 futbolistas que se encuentran en riesgo de suspensión. Según las normas del torneo, si un jugador acumula dos amonestaciones en encuentros diferentes desde los dieciseisavos hasta los cuartos de final, no podrá participar en las semifinales. Esta situación afecta a diversas delegaciones que buscan avanzar entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Dentro de la Selección Argentina, Gonzalo Montiel es el único integrante que se encuentra en esta situación tras recibir una tarjeta amarilla en el segundo tiempo del suplementario ante Cabo Verde.

El lateral deberá cuidarse en el duelo programado para el sábado a las 22 contra Suiza. El registro de tarjetas se limpia únicamente en dos instancias, al finalizar la fase de grupos y una vez concluidos los cuartos de final, por lo que la precaución será clave en la próxima jornada.

Referentes del conjunto suizo analizaron al equipo nacional y afirmaron que "es un equipazo" aunque advirtieron que "no es invencible" antes del enfrentamiento. En este contexto, Lautaro Martínez y Nicolás González ganaron consideración en el esquema titular de la albiceleste.

Por otro lado, figuras como Jude Bellingham, Michael Olise, Achraf Hakimi y Granit Xhaka también están al límite. Finalmente, Felipe Melo destacó el rol de Lionel Messi y manifestó "Que nos sirva de ejemplo" para el resto de los deportistas.