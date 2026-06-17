El Mundial 2026 no solo deja goles, sorpresas y grandes actuaciones dentro de la cancha. También permite descubrir historias particulares de futbolistas que llegan a la máxima competencia desde distintos rincones del planeta. Ese es el caso del arquero de Cabo Verde, quien se convirtió en protagonista luego del empate sin goles frente a España.

Tras la destacada actuación del conjunto africano ante uno de los candidatos al título, trascendió que el guardameta no se dedica exclusivamente al fútbol. Paralelamente a su carrera profesional bajo los tres palos, también practica balonmano y ha competido en esa disciplina a nivel federado.

El instituto le dedicó unas palabras por su participación en la Copa del Mundo. (Foto: Instagram/@instituto_reis)

La historia llamó la atención de los aficionados porque no es habitual encontrar deportistas que logren desarrollarse en dos actividades de alto rendimiento al mismo tiempo. Sin embargo, el arquero caboverdiano consiguió combinar ambas carreras gracias a una exigente rutina de entrenamientos y competencias.

Según se conoció, su experiencia en el balonmano le permitió desarrollar reflejos, velocidad de reacción y coordinación, habilidades que luego trasladó al arco de la selección de Cabo Verde. Esas características fueron fundamentales para sostener el empate frente a España y transformarse en una de las figuras del encuentro.

El desempeño del seleccionado africano fue una de las sorpresas de la primera fecha del Grupo H. Cabo Verde resistió los ataques del conjunto español y sumó un punto histórico que alimenta sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

La curiosa historia del arquero rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de todo el mundo. Muchos usuarios destacaron cómo la práctica de dos deportes diferentes puede complementar el rendimiento de un atleta y convertirse en una ventaja competitiva.

Mientras Cabo Verde se prepara para sus próximos compromisos mundialistas, el guardameta continúa atrayendo miradas no solo por sus atajadas, sino también por una trayectoria poco común que lo distingue entre los protagonistas de la Copa del Mundo 2026.