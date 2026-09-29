Rafael Mariano Grossi es uno de los siete candidatos que continúan en carrera para convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas, cargo que actualmente ocupa António Guterres y que quedará vacante al finalizar 2026. El diplomático argentino llega a esta instancia con una extensa trayectoria internacional y al frente de uno de los organismos centrales del sistema de Naciones Unidas.

La Argentina presentó formalmente su candidatura en noviembre de 2025 para el período 2027-2031. Grossi es actualmente director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), puesto que ocupa desde 2019 y para el que fue elegido para un segundo mandato en 2023.

Más de cuatro décadas en la diplomacia

Grossi nació en Buenos Aires y desarrolló prácticamente toda su carrera profesional dentro de la diplomacia argentina. Su trayectoria estuvo vinculada especialmente con la seguridad internacional, el desarme, la no proliferación nuclear y las negociaciones multilaterales.

Su experiencia internacional lo llevó a ocupar distintos cargos diplomáticos y a participar en negociaciones relacionadas con algunos de los principales conflictos y desafíos de seguridad de las últimas décadas.

En 2019 llegó a la conducción del OIEA, desde donde asumió un papel central en las discusiones internacionales sobre el uso pacífico de la energía nuclear y los programas nucleares de distintos países.

Su candidatura a la Secretaría General

Grossi lanzó públicamente su candidatura en abril de 2026. Durante su presentación ante los Estados miembros de la ONU planteó que el organismo atraviesa una etapa marcada por conflictos, fragmentación internacional y cuestionamientos sobre su capacidad para responder a las crisis.

Entre sus planteos aparece la necesidad de fortalecer el funcionamiento de Naciones Unidas y recuperar capacidad de acción frente a los conflictos internacionales.

La candidatura argentina cuenta con el respaldo oficial del Gobierno nacional. En septiembre, el presidente de la Asamblea General de la ONU mantuvo una reunión con el canciller Pablo Quirno en la que ambos abordaron, entre otros temas, el proceso de selección del próximo secretario general y la candidatura de Grossi.

Una elección que todavía no está definida

El proceso de selección se encuentra actualmente en una etapa de consultas dentro del Consejo de Seguridad, donde los 15 miembros realizan votaciones informales y secretas para medir el respaldo de los postulantes.

Este martes 29 de septiembre está prevista una nueva consulta. Estas votaciones, conocidas como straw polls, no eligen al secretario general, sino que permiten conocer el nivel de apoyo y los posibles rechazos que enfrenta cada candidatura.

Actualmente continúan formalmente en carrera siete candidatos de América Latina, África y otras regiones. Entre ellos se encuentran Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki, el expresidente senegalés Macky Sall y el diplomático ugandés Olara Otunnu.

La decisión final deberá surgir de un acuerdo en el Consejo de Seguridad. Una vez que ese órgano recomiende a un candidato, la Asamblea General de la ONU deberá formalizar su designación. El próximo secretario general asumirá el 1 de enero de 2027.