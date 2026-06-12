Gerardo Blanch, docente sanjuanino con más de tres décadas de trayectoria, ganó un viaje con todos los gastos pagos al Mundial 2026 tras participar en una promoción de la marca Quilmes, y cumplirá el sueño de ver a la Selección Argentina en pleno intento por defender el título obtenido en Qatar 2022.

El profesor, que se desempeña como jefe de laboratorio de informática y docente de dibujo técnico en la EPET N°4, fue uno de los dos únicos ganadores en todo el país, junto a una joven de Córdoba. La noticia lo sorprendió por completo: aseguró que nunca imaginó acceder a una experiencia de este nivel, que incluye vuelos, alojamiento, comidas y traslados.

El increíble anuncio. (Gentileza)

La historia comenzó en una reunión familiar, cuando recibió como regalo una lata de cerveza negra de edición especial. Al observarla, notó un código QR que lo llevó a participar de un sorteo a través de WhatsApp, donde debía ingresar códigos ocultos bajo la chapita. Desde entonces, cada vez que compraba cerveza buscaba esas latas para seguir sumando chances.

Tiempo después, recibió un mensaje que inicialmente le generó dudas. Desde la empresa le informaron que era un potencial ganador, sujeto a cumplir ciertos requisitos como tener pasaporte y visa vigentes. Aunque sospechó en un primer momento, decidió avanzar al no tener que brindar datos bancarios. Finalmente, tras una llamada telefónica, le confirmaron que había ganado.

El premio incluía un acompañante. En un primer momento eligió a su esposa, pero luego decidió compartir la experiencia con su hijo Santiago, de 23 años. Con el aval de la organización, realizó el cambio y ambos viajarán juntos para vivir el Mundial desde adentro.

El itinerario contempla varios días en Estados Unidos junto a la otra ganadora argentina y sus acompañantes, formando parte de una delegación organizada por la marca. Entre los partidos confirmados, asistirán a Alemania vs Ecuador en el MetLife Stadium de Nueva York y luego al encuentro entre Argentina y Jordania en Dallas.

La experiencia tiene un valor especial para Blanch, no solo por tratarse de un Mundial, sino por la posibilidad de compartirlo con su hijo, con quien ya vivía cada partido de la Selección como un ritual familiar durante Qatar 2022.

En los próximos días, el docente partirá desde San Juan hacia Buenos Aires para iniciar un viaje que comenzó de manera casual, con una lata de cerveza y un código QR, y que terminará cumpliendo uno de los sueños más grandes de cualquier hincha argentino.