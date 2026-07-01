El Gobierno nacional definió una profunda reestructuración del Gabinete tras la salida de Manuel Adorni y uno de los nombres que ganó protagonismo es el de Ignacio Devitt. El funcionario fue designado como segundo de Diego Santilli en la nueva Jefatura de Gabinete y tendrá un papel clave en la coordinación política con las provincias y el Congreso.

El nuevo esquema, impulsado por Karina Milei y Santiago Caputo, prevé que la Jefatura de Gabinete absorba las competencias que hasta ahora estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior. En ese contexto, Santilli asumirá la conducción política general y el vínculo con los gobernadores, mientras que Devitt quedará a cargo de la negociación cotidiana con la oposición dialoguista y los distintos bloques legislativos.

Además, el organigrama incorpora al actual secretario de Interior, Gustavo Coria, quien pasará a desempeñarse como vicejefe del Interior y trabajará en coordinación con ambos funcionarios.

Quién es Ignacio Devitt

Antes de asumir este nuevo desafío, Ignacio Devitt ocupaba el cargo de secretario de Asuntos Estratégicos, una función de perfil técnico desde la que mantenía una participación activa en la estrategia política del oficialismo.

Integraba la mesa de seguimiento legislativo encabezada por Karina Milei junto a Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, uno de los ámbitos donde se definían las negociaciones parlamentarias más importantes del Gobierno.

Su formación académica incluye estudios en la Universidad Católica Argentina (UCA) y un paso por el IAE Business School.

Su carrera en la gestión pública comenzó en 2011 durante la administración de Jorge Macri en el municipio de Vicente López, donde fue director de Entidades Intermedias y posteriormente concejal.

Uno de los aspectos más llamativos de su trayectoria ocurrió en 2016, cuando fue seleccionado por la Liga de la Juventud Comunista de China para participar del programa de formación "Puente al Futuro", una beca que le permitió viajar al gigante asiático para capacitarse.

Tras esa experiencia, se incorporó a la Cámara de Comercio Argentino-China, donde llegó a presidir la comisión de Turismo, aunque esos antecedentes ya no figuran en sus perfiles profesionales públicos.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como director de Asuntos Territoriales del Ministerio de Educación de la Nación.

Más tarde, tras el cambio de gobierno en 2019, continuó su carrera en la administración porteña, donde trabajó en proyectos de integración urbana y reurbanización de barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de incorporarse a La Libertad Avanza también desarrolló tareas en el sector privado, ocupando cargos vinculados a Relaciones Institucionales y Asuntos Regulatorios en empresas como Genneia y Massalin Particulares, filial argentina de Philip Morris International.

Con su llegada a la Jefatura de Gabinete, Devitt pasará a ocupar uno de los puestos de mayor influencia política dentro del Gobierno nacional, especialmente en las negociaciones con los gobernadores y el Congreso, en una etapa marcada por la reorganización de la estructura del Poder Ejecutivo.