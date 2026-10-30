San Martín de San Juan afrontará su última oportunidad de ingresar al Reducido de la Primera Nacional con Juan Cruz Robledo como árbitro. El juez de 34 años fue detenido en 2023 e imputado en la causa Generación Zoe, la organización encabezada por Leonardo Cositorto e investigada por estafas piramidales.

El Verdinegro recibirá a Gimnasia de Jujuy este sábado 31 de octubre, desde las 15, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Noveno con 48 puntos, necesita ganar y esperar derrotas de Deportivo Maipú y Colegiales, que suman 51, además de un eventual desempate.

El antecedente judicial se remonta al 22 de octubre de 2023, cuando Robledo fue detenido en Rosario al presentarse a votar mientras tenía un pedido de captura. La Fiscalía lo imputó por su presunta participación en la red local de Generación Zoe, dentro de una investigación por asociación ilícita y estafas.

Según la acusación, al árbitro se le atribuyeron operaciones por alrededor de US$7 millones y presuntos movimientos de fondos hacia criptomonedas. Luego recuperó la libertad y continuó su carrera en la AFA; las imputaciones no equivalen a una condena.

La investigación sobre Generación Zoe

La causa que encabezó el entonces fiscal Mariano Ríos Artacho apuntó a una red que captaba ahorristas mediante promesas de ganancias extraordinarias en dólares. En Rosario, Robledo fue imputado junto a otros involucrados y quedó en libertad bajo caución, sin prisión preventiva.

Generación Zoe promocionaba cursos de coaching y planes de inversión que llegaban a ofrecer retornos mensuales del 7,5% y hasta el 10%. Los investigadores también examinaron presuntas operaciones con Bitcoin, Ethereum y USDT para movilizar dinero entre cuentas.

El polémico debut de Robledo en Primera División

El 12 de octubre de 2026, Robledo debutó como árbitro principal en Primera División durante el triunfo 1-0 de Gimnasia de Mendoza sobre Newell's. El encuentro tuvo un gol anulado a Santiago Solari tras una revisión del VAR y terminó con la expulsión del entrenador Frank Kudelka por sus protestas.

Después de esa actuación, no recibió una designación para la fecha 13 del Torneo Clausura. En el ascenso también fue cuestionado por un penal sancionado a favor de Colón frente a San Telmo y por dos penales cobrados para Tristán Suárez ante Gimnasia de Jujuy.

Su antecedente con San Martín y una definición ajustada

Robledo ya dirigió a San Martín el 18 de abril, en el triunfo 1-0 frente a Midland como visitante por la fecha 10. El sábado será su primera actuación en el Hilario Sánchez con el Verdinegro en cancha.

La definición tampoco se agotará en el resultado de San Martín: Deportivo Maipú visitará a Tristán Suárez el sábado y Colegiales enfrentará a San Martín de Tucumán el domingo. Si se produce una igualdad de puntos, los criterios de desempate serán determinantes.

El equipo arbitral se completará con Lucas Ripoli y Robertino Rosas como asistentes, y Julián Beligoy como cuarto árbitro. El partido se transmitirá por LPF Play.