Quién es la famosa que confirmó su casamiento tras salir de Gran Hermano

La ex participante del reality show Gran Hermano Generación dorada, Daniela De Lucía, confirmó que pasará por el altar junto a su pareja desde hace nueve años, el escritor Leo Piccioli. Tras su salida de la casa más famosa del país, la coach y escritora aclaró su situación sentimental y desestimó cualquier vinculación romántica con otros compañeros de convivencia.

Sobre este punto, la protagonista fue tajante al expresar que "Sigo en pareja con Leo. Todos esos rumores que se armaron y el shippeo adentro de la casa con Emanuel fue un juego. Todo lo que pasa adentro de la casa es un juego y siempre lo tuve en claro. Si bien se mezcla mucho la vida real con lo que se vive ahí, no nos podemos olvidar que lo que se vive ahí es una burbuja y no deja de ser un show televisivo. Sigo muy bien con Leo, con proyecciones de casamiento y todo".

La planificación de la boda ya se encuentra en marcha, aunque el evento no tiene una fecha inmediata. Según explicó De Lucía, el proceso requiere tiempo y una organización detallada para lograr la celebración deseada. En relación al compromiso y el futuro del vínculo, la escritora señaló que "Ya son nueve años que estamos juntos y sí, con anillo de compromiso y por dar el paso del casamiento. Siempre tengo ganas de casarme pero el tema es: ¿tengo tiempo? Quiero disfrutarlo y cuando se dé, quiero que sea una gran fiesta, con vestido blanco y todo. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Para eso se requiere planificación y este año estoy con el proyecto de Gran Hermano y todo lo que es volver a la vida después de eso. Seguramente sea en 2027".

El futuro esposo de la ex participante cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito corporativo y editorial. De Lucía brindó detalles sobre la dinámica laboral y personal que comparten como pareja. Al respecto, la coach describió que "Leo fue CEO de una corporación muy grande y ahora se dedica a ser speaker y a escribir libros. Escribió Cómo rajar a tu jefe, Sé tu propio CEO y Soy solo. Hacemos una muy buena pareja y nos dedicamos a cosas distintas, pero los dos tenemos el foco puesto en ayudar y en trabajar escribiendo. Él en liderazgo y yo en expansión personal".

Finalmente, la integrante de la última edición de Gran Hermano se refirió a sus planes respecto a la familia y la posibilidad de tener hijos a sus 40 años. Su postura frente a este tema refleja una visión abierta y sin presiones externas.

De Lucía manifestó que "A la maternidad le quiero también dedicar el tiempo que merece y es algo que no me genera apuro. Por más de que uno puede hablar del reloj biológico y podrían preguntarse cómo una mujer de 40 no está apurada por tomar una decisión así, creo que es porque no tengo el modelo mental de decir que la maternidad tiene que ser de determinada manera. Tal vez el día de mañana puedo estar abierta a otras formas, sabiendo que es posible cuando decida que así sea. Al momento no es un proyecto de corto plazo".