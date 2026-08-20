Quién es Natalia Basil, la ex de Cerimedo señalada por los audios de Andis

Natalia Basil es ingeniera química y desarrolló gran parte de su carrera en áreas relacionadas con energía, petróleo, gestión y sistemas de control. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y realizó distintas especializaciones, entre ellas una en Gestión de Empresas del Agua y Saneamiento en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y otra en Sistemas de Control en la Facultad de Ingeniería del Ejército. También cursó un MBA, un posgrado internacional en gestión y dirección de empresas y un doctorado en Eseade.

Antes de ingresar a la función pública, trabajó en empresas vinculadas al sector energético. En 2016 llegó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde ocupó cargos como supervisora de procesos y proyectos, auditora interna senior y asistente del Comité de COO. En 2021 pasó durante nueve meses por la Junta de Seguridad en el Transporte y posteriormente trabajó en Numen y Madero Media Group, donde fue CEO y fundadora.

En 2024, Basil fue designada de manera transitoria como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis. Desde ese puesto tenía funciones vinculadas con el control y la asignación de pensiones no contributivas, subsidios y otros recursos económicos del organismo. Permaneció alrededor de nueve meses y renunció antes de que se hicieran públicos los audios atribuidos a Spagnuolo y las denuncias por presuntas irregularidades. Según trascendió, su salida estuvo relacionada con diferencias con el entonces titular de la Andis.

Su paso por el organismo también quedó bajo la lupa por su relación con Fernando Cerimedo. Tiempo después, el abogado Gregorio Dalbón denunció a ambos ante la Justicia federal por un supuesto encubrimiento del esquema de presuntas coimas investigado en la Andis. Cerimedo, por su parte, reconoció ante la Justicia que Spagnuolo le había hablado sobre presuntas irregularidades dentro de la Agencia.

El nombre de Basil volvió a aparecer tras las declaraciones de Nadia Beller, quien permanece internada luego de recibir cuatro disparos. Desde el hospital, Beller afirmó que Cerimedo le había contado que Basil fue quien difundió los audios atribuidos a Spagnuolo. La acusación, difundida en medio del escándalo que rodea al exasesor de Javier Milei, volvió a poner bajo la lupa el paso de Basil por la Andis.

Tras dejar la Agencia Nacional de Discapacidad, Basil regresó a AySA como asesora del presidente de la empresa, función que continúa desempeñando actualmente.