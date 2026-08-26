Mientras Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia, comenzó a tomar protagonismo Vicente Federico Quintanal, un empresario oriundo de Junín cuyo nombre aparece vinculado a distintas sociedades que el consultor argentino conformó junto con su esposa, Natalia Basil, durante los últimos años.

Según publicó Ámbito a partir de información del Boletín Oficial, Quintanal figura en directorios de compañías de diferentes rubros y compartió varias estructuras societarias con Cerimedo y Basil. Su vínculo con ambos también fue mencionado recientemente por la activista boliviana Nadia Beller, quien aseguró que escuchaba conversaciones frecuentes entre Cerimedo y un socio llamado Vicente.

Antes de vincularse con el consultor, Quintanal ya había integrado empresas dedicadas a actividades muy diversas. Entre ellas aparecen American GPH Corporation, FEPA SRL, Infraestructuras del Sur y MDZ, esta última vinculada con servicios de atención médica domiciliaria.

Las sociedades compartidas con Cerimedo

Con el paso de los años, el nombre de Quintanal comenzó a aparecer en distintas compañías relacionadas con Cerimedo. Entre ellas se encuentran Compañía Sudamericana de Inversiones, dedicada a trabajos forestales, y Surlibre Inversiones.

Cerimedo y Basil, por su parte, también integraron firmas como Numen, Publicidad y Sondeos y Madero Group. De acuerdo con la publicación, esta última estaba relacionada con el control de La Derecha Diario.

En otras sociedades aparece Basil junto a Quintanal, pero sin la presencia de Cerimedo. Uno de los casos mencionados es Australis Energy Group, orientada a la explotación de petróleo y litio. También figura Patagonia Energy Holding SA, conformada por Cerimedo, Basil y Quintanal.

Negocios en diferentes sectores

El entramado se extiende a actividades que van desde energía y minería hasta salud, limpieza, desarrollos inmobiliarios y automotores. Quintanal aparece relacionado, entre otras firmas, con DH Limpieza, Reconecta, Megaloteos, Dique Automotores y Long Experience.

Otro de los puntos señalados es Surlibre. Con Quintanal al frente, la firma se vinculó con la familia Amarilla de Santa Fe y pasó a controlar Sanabria, empresa que obtuvo un contrato en la Hidrovía del río Paraná para prestar servicios de provisión de combustible a barcazas.

Además, la publicación sostiene que Quintanal y Cerimedo comparten domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. La aparición reiterada del empresario en compañías vinculadas con Cerimedo y Basil volvió a poner el foco sobre la estructura empresarial que rodeó al consultor durante los últimos años.