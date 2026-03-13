Quién fue el tercer eliminado de Gran Hermano tras una noche de escándalo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa una de las semanas más particulares de la temporada tras la decisión de que todos los participantes queden en placa. En este contexto de alta tensión, el público comenzó a salvar a los jugadores de a uno hasta que finalmente se conoció que Carlota es la tercera eliminada del reality. La definición no terminó allí, ya que el próximo lunes se concretará otra salida entre Nick Sicaro y Brian Sarmiento.

Detrás del apodo de la eliminada se encuentra Carla Bigliani, una diseñadora y emprendedora de 48 años dedicada a la creación de accesorios y bijouterie. Durante su presentación, ella había contado detalles de su vida cotidiana y de su entorno familiar, además de remarcar su costado creativo y su vínculo con el mundo del diseño como creadora digital con comunidad en redes. Su ingreso se produjo hace apenas dos semanas para reacomodar el tablero tras la salida inesperada de Divina Gloria por problemas de salud.

Sin embargo, su estadía fue breve y no logró integrarse a la dinámica, pasando casi inadvertida al punto de que sus compañeros no recordaban su nombre. En el exterior, los seguidores la tildaron de "planta" por no generar contenido, conflictos ni clips virales. Esta salida confirma que, con todos nominados, nadie tiene asegurada su continuidad, mientras se espera que el lunes el público determine quién más debe abandonar la casa más famosa del país.