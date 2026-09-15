Economía > Prestaciones sociales
Quiénes cobran el miércoles 16 de septiembre en Anses y cuánto reciben
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles 16 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente al mes. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, el bono extraordinario de $70.000.
Los pagos se distribuyen de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
Quiénes cobran el miércoles 16
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: los titulares con DNI terminado en 6 cobran su haber junto con el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cobran los titulares cuyos documentos terminan en 6.
Asignación por Embarazo: corresponde a quienes tienen DNI terminado en 4.
Asignación por Prenatal: este miércoles cobran los titulares con documentos finalizados en 8 y 9. Con este grupo finaliza el calendario de pagos de esta prestación correspondiente a septiembre.
Aumento y bono para jubilados
Durante septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben una actualización del 2,11% por la movilidad. Para quienes cobran la jubilación mínima, el haber se ubica en $428.633,20 y, con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso llega a $498.633,20.
En el caso de las jubilaciones y pensiones que se encuentran por debajo del monto de $498.633,20, el refuerzo se establece de manera proporcional hasta alcanzar ese límite.
Cómo consultar cuándo y dónde cobrar
Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de distintas alternativas oficiales:
En el sitio web de ANSES, ingresando a la opción “Calendario de pagos”.
En mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de “Cobros” y luego “Consultar fecha y medio de cobro”.
En la aplicación mi ANSES, desde “Mis datos” y la opción “Mis fechas de cobro”.
A través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionando “Consultas rápidas” y luego “Cuándo y dónde cobro”.
El cronograma continúa durante septiembre de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente.