La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles 16 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente al mes. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, el bono extraordinario de $70.000.

Los pagos se distribuyen de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Quiénes cobran el miércoles 16

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: los titulares con DNI terminado en 6 cobran su haber junto con el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cobran los titulares cuyos documentos terminan en 6.

Asignación por Embarazo: corresponde a quienes tienen DNI terminado en 4.

Asignación por Prenatal: este miércoles cobran los titulares con documentos finalizados en 8 y 9. Con este grupo finaliza el calendario de pagos de esta prestación correspondiente a septiembre.

Aumento y bono para jubilados

Durante septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben una actualización del 2,11% por la movilidad. Para quienes cobran la jubilación mínima, el haber se ubica en $428.633,20 y, con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso llega a $498.633,20.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que se encuentran por debajo del monto de $498.633,20, el refuerzo se establece de manera proporcional hasta alcanzar ese límite.

Cómo consultar cuándo y dónde cobrar

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de distintas alternativas oficiales:

En el sitio web de ANSES, ingresando a la opción “Calendario de pagos”.

En mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de “Cobros” y luego “Consultar fecha y medio de cobro”.

En la aplicación mi ANSES, desde “Mis datos” y la opción “Mis fechas de cobro”.

A través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionando “Consultas rápidas” y luego “Cuándo y dónde cobro”.

El cronograma continúa durante septiembre de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente.