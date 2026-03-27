La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este viernes 27 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al mes en curso, alcanzando a distintos grupos de beneficiarios en todo el país.

En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos documentos terminan en 6 y 7, según el cronograma oficial establecido por el organismo previsional.

También se acreditan pagos para titulares de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 6 y 7, en línea con la organización por terminación de DNI que rige para todas las prestaciones.

El esquema de pagos de marzo se desarrolla de manera escalonada, como es habitual, con el objetivo de ordenar la acreditación de haberes y evitar la concentración de beneficiarios en una misma fecha.

Durante este mes, además, los haberes incluyen un incremento por movilidad del 2,88%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El calendario continuará en los próximos días con el pago a los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 8 y 9, previsto para el 30 de marzo, completando así el cronograma mensual.

De esta manera, Anses mantiene su esquema de pagos organizado por terminación de documento, abarcando a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, con fechas que se extienden a lo largo de todo el mes.