La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reactivó este lunes 13 de julio el cronograma de pagos de julio, luego de la interrupción por el feriado del Día de la Independencia. Durante la jornada perciben sus haberes beneficiarios de jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones.

El calendario de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Quiénes cobran este lunes 13 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 2 y 3.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 2.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 2.

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminados en 2.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0.

Prestaciones con pago vigente

Además, continúan disponibles los pagos de las siguientes prestaciones para todas las terminaciones de DNI:

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento: disponibles hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares para Pensiones No Contributivas (PNC): disponibles hasta el 11 de agosto.

Anses recordó que el cronograma se desarrolla de manera escalonada durante todo el mes y que las fechas de cobro se determinan según la terminación del DNI de cada titular, con el objetivo de ordenar la atención y el pago de las distintas prestaciones sociales.