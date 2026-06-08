La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. Este lunes 8 de junio continúa la acreditación de prestaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante este mes, los beneficiarios reciben un incremento del 2,47% por la actualización de movilidad vigente. Además, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas continúan cobrando un bono extraordinario de hasta $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.

Según el cronograma oficial, este lunes cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos con documentos finalizados en los números establecidos para esta fecha dentro del calendario de junio. También avanzan los pagos para beneficiarios de asignaciones familiares y universales.

Desde el organismo recordaron que los titulares pueden verificar su fecha exacta de cobro a través de la plataforma Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también pueden consultar montos, liquidaciones y detalles de cada prestación.

Anses recomienda realizar las consultas únicamente por canales oficiales y evitar compartir datos personales o bancarios ante posibles intentos de fraude. El organismo reiteró que nunca solicita información confidencial mediante llamados telefónicos, correos electrónicos o mensajes de texto.

El calendario de pagos continuará durante toda la semana con fechas diferenciadas según la prestación y la terminación del DNI, permitiendo una distribución ordenada de los haberes para millones de beneficiarios en todo el país.