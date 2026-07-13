Quiénes cobran este martes 14 de julio según el cronograma de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará este martes 14 de julio con el calendario de pagos correspondiente al mes. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,15% y, en el caso de jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas, el bono extraordinario de $70.000, según corresponda.

A continuación, el detalle de quiénes perciben sus haberes este martes.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 11 de agosto.