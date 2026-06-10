Quiénes cobran este miércoles 10 de junio en Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. Este miércoles 10 de junio reciben sus haberes distintos grupos de beneficiarios, entre ellos jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Entre quienes cobran durante esta jornada se encuentran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2. También reciben sus pagos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 2.

Asimismo, ANSES abona las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5. En paralelo, comienza el pago de la Asignación por Maternidad, que se extenderá hasta el 8 de julio para todas las terminaciones de documento.

También se encuentran habilitados los pagos de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI, mientras que continúan vigentes las fechas para las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción.

El cronograma de junio tiene una particularidad importante: incluye la liquidación del medio aguinaldo para jubilados y pensionados, además de un bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un ingreso significativamente superior al haber mensual habitual.

Según el calendario oficial, los jubilados y pensionados que cobran la mínima continuarán percibiendo sus haberes durante las próximas semanas de acuerdo con la terminación del DNI, mientras que quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del 23 de junio.