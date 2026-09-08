Quiénes cobran este miércoles 9 de septiembre en Anses

Anses continúa este miércoles 9 de septiembre con el calendario de pagos de distintas prestaciones sociales. La jornada contempla depósitos para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo.

Todos los beneficios alcanzados por el cronograma incorporan el aumento por movilidad del 2,11%.

Quiénes cobran las Pensiones No Contributivas

Este miércoles será el turno de los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos terminen en 2 y 3.

En estos casos, los beneficiarios recibirán su haber correspondiente junto con el bono extraordinario de $70.000.

Jubilados y pensionados

También cobrarán los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, siempre que sus documentos terminen en 1.

Además del haber actualizado por movilidad, estos beneficiarios recibirán el bono de $70.000, de acuerdo con el cronograma informado por ANSES.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

El calendario también contempla este miércoles los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo.

En ambos casos, cobrarán quienes tengan documentos terminados en 1.

Asignaciones de Pago Único

Por último, Anses mantiene vigente el pago de las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

En este caso, pueden cobrar beneficiarios de todas las terminaciones de documento, con el calendario vigente hasta el 9 de octubre.

De esta manera, el miércoles 9 de septiembre concentra pagos de diferentes prestaciones, con el incremento del 2,11% por movilidad y, para los grupos alcanzados, el refuerzo de $70.000.