El Ministerio de Salud de San Juan promueve la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el dengue para quienes ya recibieron la primera, con el objetivo de completar el esquema y reforzar la protección frente a la enfermedad.

Desde el Departamento de Medicina Sanitaria, la División Epidemiología y el Programa Provincial de Inmunizaciones solicitaron a las personas que ya fueron vacunadas que concurran al centro de salud u hospital correspondiente para recibir la segunda dosis.

La vacuna Qdenga requiere dos aplicaciones, con un intervalo de tres meses entre ambas. Completar el esquema permite alcanzar una protección adecuada y forma parte de las estrategias de prevención impulsadas por el Ministerio de Salud.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación debe complementarse con medidas de prevención en los hogares y espacios comunitarios. Una de las principales recomendaciones es evitar la acumulación de agua y eliminar recipientes y otros lugares que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

La estrategia busca ampliar la prevención y reducir la circulación del virus en la provincia, por lo que las autoridades destacaron la importancia de la participación de la comunidad.

En este sentido, completar el esquema de vacunación y mantener las medidas para evitar la proliferación del mosquito son acciones fundamentales para fortalecer la protección de las familias sanjuaninas y avanzar hacia una provincia con menor riesgo de transmisión del dengue.